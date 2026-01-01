Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
ZZ Top tribute show/ iZZoTop
Билеты от 1000₽
Киноафиша ZZ Top tribute show/ iZZoTop

ZZ Top tribute show/ iZZoTop

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Трибьют-концерт ZZ Top в Москве

Трибьют-группа iZZoTop продолжает свою традицию мощных рок-концертов и вновь готова порадовать поклонников в Москве. За более чем полтора десятка лет существования коллектива мимо проплывали изменения в составе и названии, но неизменной остается та самая искра рок-н-рольной магии, которая звучит с первой же ноты.

Выступления iZZoTop проходили на различных площадках — от маленьких клубов до массовых фестивалей, и каждый раз группа удивляет зрителей своим музыкальным мастерством. Их уникальный стиль охватывает множество жанров: от поп-музыки до индастриала. Однако предстоящий концерт обещает быть особенным. Ожидайте только рок-хиты и чистое звучание без каких-либо компромиссов.

Для настоящих ценителей музыки, которые ищут крепкие эмоции и мощные риффы, этот концерт станет настоящим событием. Если вы предпочитаете спокойные мелодии, лучше оставайтесь дома с чаем и печеньем!

Особенная деталь: всего несколько дней перед концертом у вокалиста группы будет день рождения, и лучший подарок, который вы можете ему сделать — это прийти на живое выступление!

Состав группы iZZoTop:

  • Кирилл Самсонов — барабаны, бэк-вокал
  • Владислав Зюзин — гитара
  • Дмитрий Юрченко — вокал, бас-гитара

Приготовьтесь наслаждаться настоящим рок-звучанием от истинных мастеров жанра!

Купить билет на концерт ZZ Top tribute show/ iZZoTop

Помощь с билетами
Март
22 марта воскресенье
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

12+
Мойры Петроградского района
18 апреля в 17:00 Московский открытый театр кукол
от 2000 ₽
Владимир Кузьмин и группа «Динамик»
16+
Рок
Владимир Кузьмин и группа «Динамик»
27 апреля в 20:00 16 тонн
от 3500 ₽
99 шуток: проверка материала
18+
Юмор
99 шуток: проверка материала
19 апреля в 19:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше