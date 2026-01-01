ZZ Top tribute show/ iZZoTop

Трибьют-концерт ZZ Top в Москве

Трибьют-группа iZZoTop продолжает свою традицию мощных рок-концертов и вновь готова порадовать поклонников в Москве. За более чем полтора десятка лет существования коллектива мимо проплывали изменения в составе и названии, но неизменной остается та самая искра рок-н-рольной магии, которая звучит с первой же ноты.

Выступления iZZoTop проходили на различных площадках — от маленьких клубов до массовых фестивалей, и каждый раз группа удивляет зрителей своим музыкальным мастерством. Их уникальный стиль охватывает множество жанров: от поп-музыки до индастриала. Однако предстоящий концерт обещает быть особенным. Ожидайте только рок-хиты и чистое звучание без каких-либо компромиссов.

Для настоящих ценителей музыки, которые ищут крепкие эмоции и мощные риффы, этот концерт станет настоящим событием. Если вы предпочитаете спокойные мелодии, лучше оставайтесь дома с чаем и печеньем!

Особенная деталь: всего несколько дней перед концертом у вокалиста группы будет день рождения, и лучший подарок, который вы можете ему сделать — это прийти на живое выступление!

Состав группы iZZoTop:

Кирилл Самсонов — барабаны, бэк-вокал

Владислав Зюзин — гитара

Дмитрий Юрченко — вокал, бас-гитара

Приготовьтесь наслаждаться настоящим рок-звучанием от истинных мастеров жанра!