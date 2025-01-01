Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зятья Гергери
Киноафиша Зятья Гергери

Спектакль Зятья Гергери

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Новый спектакль о любви и традициях в Театре «Нур»

В Театре «Нур» состоится премьера спектакля, посвящённого зятю Гергери, который недоволен жизнью своих старших дочерей. В результате он решает самостоятельно организовать сватовство для своей младшей дочери. События развернутся вокруг нескольких претендентов, каждому из которых предстоит пройти свои испытания, чтобы завоевать руку и сердце девушки.

В главных ролях

На сцене предстоят три весьма колоритных персонажа: бойкий Жаграп, скромный Микуш и трудяга Бачка. Каждый из них уникален и по-своему отражает черты своего времени и культуры. Их взаимодействия и соперничество обещают захватывающую динамику действия.

Драматургия и традиции

Спектакль удачно сочетает в себе элементы драматической истории и традиционных обрядов. Он привлечёт внимание зрителей, которые ценят глубину отношений и культурное наследие. Глубокий сюжет и яркие персонажи создадут атмосферу, погружающую в мир обычаев и возрастных традиций.

Почему стоит посетить?

Если вы любите истории о любви, испытаниях и культурных традициях, этот спектакль точно для вас. Не упустите возможность стать свидетелем захватывающего действия на сцене, которое раскрывает душу каждого персонажа и его стремления.

Купить билет на спектакль Зятья Гергери

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
12 декабря пятница
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽
20 января вторник
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽

В ближайшие дни

Звездный мальчик
6+
Детский Премьера
Звездный мальчик
26 декабря в 13:00 Татарский театр «Нур»
Билеты
Не жена, а дьявол
16+
Комедия
Не жена, а дьявол
24 декабря в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 500 ₽
Елка телеканала «Мульт»
0+
Детские елки
Елка телеканала «Мульт»
9 января в 17:00 Башкортостан
от 1290 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше