Звуковые эксперименты: музыка и наука в действии

Научное шоу для юных зрителей: «Звуковые эксперименты»

Приглашаем вас на интерактивное научное шоу о звуке «Звуковые эксперименты», которое обещает стать увлекательным и познавательным событием для детей! Это уникальная возможность наглядно показать юным зрителям, что физика — это не скучный предмет, а мир волшебства, окружающего нас.

Что ждет зрителей?

На шоу дети познакомятся с основными понятиями, такими как резонанс, громкость и частота. В ходе зрелищных опытов они увидят, как звуковые волны способны оживлять музыку, а также познают устройства различных музыкальных инструментов — от классических до самых необычных.

Организатор мероприятия

Шоу организовано проектом Wow! How?, который славится своими умными и зрелищными мероприятиями для детей. Команда профессионалов обещает, что каждое выступление будет не только понятным, но и невероятно интересным.

Рекомендации

Эта программа рекомендована для зрителей от 6 лет. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.

