Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Звуковые эксперименты: музыка и наука в действии
Билеты от 800₽
Киноафиша Звуковые эксперименты: музыка и наука в действии

Звуковые эксперименты: музыка и наука в действии

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Научное шоу для юных зрителей: «Звуковые эксперименты»

Приглашаем вас на интерактивное научное шоу о звуке «Звуковые эксперименты», которое обещает стать увлекательным и познавательным событием для детей! Это уникальная возможность наглядно показать юным зрителям, что физика — это не скучный предмет, а мир волшебства, окружающего нас.

Что ждет зрителей?

На шоу дети познакомятся с основными понятиями, такими как резонанс, громкость и частота. В ходе зрелищных опытов они увидят, как звуковые волны способны оживлять музыку, а также познают устройства различных музыкальных инструментов — от классических до самых необычных.

Организатор мероприятия

Шоу организовано проектом Wow! How?, который славится своими умными и зрелищными мероприятиями для детей. Команда профессионалов обещает, что каждое выступление будет не только понятным, но и невероятно интересным.

Рекомендации

Эта программа рекомендована для зрителей от 6 лет. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и открытие удивительного мира звуков!

Купить билет на концерт Звуковые эксперименты: музыка и наука в действии

Помощь с билетами
Ноябрь
21 ноября суббота
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 800 ₽

В ближайшие дни

Слава
18+
Поп

Слава

29 мая в 22:00 Petter
от 3000 ₽
БДО Петра Востокова
12+
Джаз

БДО Петра Востокова

10 июня в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 1500 ₽
Концерт для детей на теплоходе
6+
Эстрада

Концерт для детей на теплоходе

30 мая в 15:00 Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше