Спектакль Звуковые эксперименты: музыка и наука в действии от проекта How? Wow?

Звуковые эксперименты для детей в Зарядье

В интерактивном представлении Зала Зарядье «Звуковые эксперименты: музыка и наука в действии» вы узнаете, как звуки окружающего мира влияют на нашу жизнь и как физика звука создаёт волшебство музыки.

Что вас ждёт?

Вы познакомитесь с понятиями резонанса, громкости и частоты звука. Узнаете, что такое звук и как он работает. Станете свидетелями увлекательных экспериментов, которые помогут понять, как звуковые волны движутся и взаимодействуют, как музыкальные инструменты создают музыку и какие тайны хранит в себе акустика.

Для кого это шоу?

Программа подойдёт всем любителям музыки и науки. Если вы хотите узнать больше о том, как устроен и работает звук — это шоу для вас!

Рекомендации и важная информация

Рекомендуем спектакль зрителям от семи лет. Обращаем ваше внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя вне зависимости от возраста.