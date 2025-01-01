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Билеты от 600₽
Киноафиша Звуковые эксперименты: музыка и наука в действии от проекта How? Wow?

Спектакль Звуковые эксперименты: музыка и наука в действии от проекта How? Wow?

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Звуковые эксперименты для детей в Зарядье

В интерактивном представлении Зала Зарядье «Звуковые эксперименты: музыка и наука в действии» вы узнаете, как звуки окружающего мира влияют на нашу жизнь и как физика звука создаёт волшебство музыки.

Что вас ждёт?

Вы познакомитесь с понятиями резонанса, громкости и частоты звука. Узнаете, что такое звук и как он работает. Станете свидетелями увлекательных экспериментов, которые помогут понять, как звуковые волны движутся и взаимодействуют, как музыкальные инструменты создают музыку и какие тайны хранит в себе акустика.

Для кого это шоу?

Программа подойдёт всем любителям музыки и науки. Если вы хотите узнать больше о том, как устроен и работает звук — это шоу для вас!

Рекомендации и важная информация

Рекомендуем спектакль зрителям от семи лет. Обращаем ваше внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 600 ₽

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