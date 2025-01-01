Меню
Звуки жизни
Киноафиша Звуки жизни

Спектакль Звуки жизни

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтическое представление о победе

Представление, посвященное победе нашего народа в Великой Отечественной войне, приглашает зрителей окунуться в атмосферу исторической памяти и эмоциональной глубины. Спектакль основан на стихах неизвестных фронтовых поэтов, что придаёт ему особую трогательность и актуальность.

Творческая команда

Автор и режиссер спектакля – Виталий Бурьяк, который известен своими глубокими и проникновенными интерпретациями сложных тем. В создании представления принимают участие фольклорный ансамбль «Крутицы» и учащиеся Детской школы искусств имени Дунаевского. Их мастерство и талант подарят зрителям уникальное погружение в события войны через традиционные рекрутские обряды и песни.

О спектакле

Каждый номер спектакля — это не просто исполнение стихов и песен, но настоящая история, связанная с личными судьбами людей, переживших ужасные события войны. Фронтовая поэзия, вплетенная в музыкальные композиции, создаёт неоднозначные эмоции и заставляет задуматься о ценности жизни и свободы.

Зачем посетить?

Такое представление не только развлекательное, но и познавательное. Оно напоминает нам о важности сохранения исторической памяти. Приходите, чтобы увидеть, как театр может быть важным инструментом в воспитании патриотизма и чести перед нашей страной и её историей.

Режиссер
Виталий Бурьяк
В ролях
Фольклорный ансамбль «Крутицы»

В других городах

Санкт-Петербург, 22 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
20:00 от 600 ₽

Фотографии

Звуки жизни Звуки жизни Звуки жизни Звуки жизни Звуки жизни Звуки жизни Звуки жизни Звуки жизни Звуки жизни Звуки жизни Звуки жизни Звуки жизни Звуки жизни

