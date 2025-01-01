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Киноафиша Звуки моей родины

Спектакль Звуки моей родины

Постановка
Театр кукол им. Образцова 12+
Продолжительность 35 минут
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

«Звуки моей Родины»: Погружение в Иранскую Культуру

Представляем вашему вниманию уникальный кукольный спектакль «Звуки моей Родины», который открывает перед зрителем богатство иранской культуры. Иран — многонациональная страна, где живут различные этнические группы, каждая из которых обладает своими музыкальными и художественными традициями, костюмами, ритуалами и обычаями.

О спектакле

Спектакль «Звуки моей Родины» создан коллективом «Toka Group», который стремится быть посланником мира и дружбы. Язык музыки и танцев в этом представлении понятен без перевода, что позволяет искусству объединять людей всех стран и континентов. Зрители смогут насладиться красотой и величием иранской культуры, погрузившись в атмосферу радости и гармонии.

Авторы и Режиссёры

Спектакль был создан под руководством талантливых авторов и режиссёров — Сомайе Голбаз и Давуда Бахтияри. Художник Марьям Иранманеш также внесла свой вклад в создание визуального оформления спектакля, что добавляет еще больше красок и эмоций в это театральное представление.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события и открыть для себя мир иранской культуры через искусство кукольного театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
14:00

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