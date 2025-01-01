«Звуки моей Родины»: Погружение в Иранскую Культуру

Представляем вашему вниманию уникальный кукольный спектакль «Звуки моей Родины», который открывает перед зрителем богатство иранской культуры. Иран — многонациональная страна, где живут различные этнические группы, каждая из которых обладает своими музыкальными и художественными традициями, костюмами, ритуалами и обычаями.

О спектакле

Спектакль «Звуки моей Родины» создан коллективом «Toka Group», который стремится быть посланником мира и дружбы. Язык музыки и танцев в этом представлении понятен без перевода, что позволяет искусству объединять людей всех стран и континентов. Зрители смогут насладиться красотой и величием иранской культуры, погрузившись в атмосферу радости и гармонии.

Авторы и Режиссёры

Спектакль был создан под руководством талантливых авторов и режиссёров — Сомайе Голбаз и Давуда Бахтияри. Художник Марьям Иранманеш также внесла свой вклад в создание визуального оформления спектакля, что добавляет еще больше красок и эмоций в это театральное представление.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события и открыть для себя мир иранской культуры через искусство кукольного театра!