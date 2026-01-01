Вы когда-нибудь представляли, каково это — извлечь чистую, переливчатую ноту из флейты? Этот мастер-класс, который проведет артистка оркестра Александра Каминская, создан специально для тех, кто хочет попробовать свои силы в музыке без сложной теории.
Это идеальный способ провести время творчески и насыщенно, глубже понять музыку и создать яркий контент для соцсетей. Неважно, продолжите ли вы знакомство с инструментом — этот опыт останется с вами как вдохновляющее воспоминание о том, что вы можете больше, чем думали.
Просто попробуйте!