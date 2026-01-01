Оповещения от Киноафиши
Звуки флейты
Звуки флейты

12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О выставке

Мастер-класс «Звуки флейты: создайте свою первую мелодию»

Вы когда-нибудь представляли, каково это — извлечь чистую, переливчатую ноту из флейты? Этот мастер-класс, который проведет артистка оркестра Александра Каминская, создан специально для тех, кто хочет попробовать свои силы в музыке без сложной теории.

Что вас ждет на занятии?

  • Вы раскроете главный секрет игры на флейте: научитесь правильно дышать, чтобы рождается красивый звук.
  • Познакомитесь с инструментом через игру: разучите простые и эффективные упражнения, которые используют настоящие музыканты.
  • Сыграете свою первую мелодию или создадите собственный звуковой рисунок — и сразу почувствуете себя творцом.

Почему это стоит попробовать?

Это идеальный способ провести время творчески и насыщенно, глубже понять музыку и создать яркий контент для соцсетей. Неважно, продолжите ли вы знакомство с инструментом — этот опыт останется с вами как вдохновляющее воспоминание о том, что вы можете больше, чем думали.

Просто попробуйте!

Март
22 марта воскресенье
15:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129

