Лекция Вячеслава Гайворонского в пространстве "Где бабуля?"

5 октября в 15:30 состоится лекция Вячеслава Гайворонского, посвященная теме "Звук и человек". В рамках встречи вас ждет увлекательное погружение в космогонические, физические и психологические взаимодействия в музыке.

Формат лекции

Лекция будет проходить в формате монолога, переходящего в диалог, что создаст живую атмосферу обсуждения и обмена мнениями.

Об авторе

Вячеслав Гайворонский — выдающийся музыкант и композитор, хорошо известный в мире джаза, современной и экспериментальной музыки. Он также является педагогом и теоретиком музыки, а его инновационные подходы делают его личность уникальной в современном музыкальном искусстве.

Гайворонский — член союза композиторов и лауреат Международного конкурса имени Астора Пьяццолы, что подтверждает его выдающиеся достижения в области музыки.

Интерактивность и вопросы

Основной вопрос лекции: как интуиция рождает форму, и как в музыке распознать вечность? У зрителей будет возможность задавать свои вопросы в виде записок, что еще больше обогатит диалог.

Приглашаем к участию!

Не упустите шанс задать вопросы и погрузиться в удивительный мир музыкального творчества вместе с Вячеславом Гайворонским. Мы ждем вас!