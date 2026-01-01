Концертная программа «Звучи, Россия, в наших песнях!»

Концертная программа «Звучи, Россия, в наших песнях!» пройдет во Дворце искусств «Премьера». На сцене выступят музыкальные коллективы КМТО «Премьера», включая Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник», который возглавляет народная артистка России Раиса Гончарова.

Масштабный патриотический концерт

Программа концерта обещает быть яркой и запоминающейся. В ней будут объединены элементы традиционного русского фольклора, казачьи песни Кубани, Дона и Терека, а также авторские произведения, посвященные любви к Родине. Этот концерт – возможность не только насладиться музыкой, но и взбодрить патриотические чувства.

Впечатляющие выступления

Зрителей ждут мощное хоровое многоголосье, яркие плясовые номера и колоритные народные костюмы. Каждое выступление станет настоящим театрализованным представлением, которое оставит у гостей концерта незабываемые впечатления.