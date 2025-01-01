Меню
Звучание души. К 130-летию Сергея Есенина
Билеты от 100₽
Звучание души. К 130-летию Сергея Есенина

Звучание души. К 130-летию Сергея Есенина

16+
Возраст 16+
Билеты от 100₽

О концерте/спектакле

Выставка, посвященная Сергею Есенину в Москве

Приглашаем вас посетить выставку живописи, графики и декоративно-прикладного творчества, посвящённую 130-летию со дня рождения великого поэта Сергея Есенина. Это уникальная возможность погрузиться в мир искусства, вдохновленного его творчеством.

Вернисаж

Открытие выставки состоится 21 сентября в 17:00. На вернисаже будет представлено разнообразие работ, отражающих атмосферу времени Есенина и его влияние на современное искусство.

Часы работы выставки

Выставка будет открыта для посетителей с 22 по 30 сентября. Часы работы: с 12:00 до 21:00. Не упустите шанс увидеть уникальные экспонаты!

Почему стоит посетить

Сергей Есенин — не только поэт, но и вдохновитель многих художников. Его стихи о природе и крестьянской жизни нашли отражение в работах художников, которые вы сможете увидеть на выставке. Также на экспозиции будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства, которые переносят зрителя в атмосферу начала XX века.

Ждем вас на выставке, чтобы вместе вспомнить величие таланта и жизненный путь Сергея Есенина!

Сентябрь
21 сентября воскресенье
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
22 сентября понедельник
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
23 сентября вторник
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
24 сентября среда
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
25 сентября четверг
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
26 сентября пятница
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
27 сентября суббота
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
28 сентября воскресенье
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
29 сентября понедельник
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
30 сентября вторник
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽

В ближайшие дни

1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
24 октября в 17:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
Входной билет на выставку «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»
6+
Классическое искусство Живопись
Входной билет на выставку «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»
10 октября в 18:00 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
Билеты
Единый входной билет на выставки «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» и «Александр Дейнека. Гимн жизни»
6+
Графика Живопись Скульптура
Единый входной билет на выставки «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» и «Александр Дейнека. Гимн жизни»
22 октября в 14:30 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
от 1800 ₽
