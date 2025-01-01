Выставка, посвященная Сергею Есенину в Москве

Приглашаем вас посетить выставку живописи, графики и декоративно-прикладного творчества, посвящённую 130-летию со дня рождения великого поэта Сергея Есенина. Это уникальная возможность погрузиться в мир искусства, вдохновленного его творчеством.

Вернисаж

Открытие выставки состоится 21 сентября в 17:00. На вернисаже будет представлено разнообразие работ, отражающих атмосферу времени Есенина и его влияние на современное искусство.

Часы работы выставки

Выставка будет открыта для посетителей с 22 по 30 сентября. Часы работы: с 12:00 до 21:00. Не упустите шанс увидеть уникальные экспонаты!

Почему стоит посетить

Сергей Есенин — не только поэт, но и вдохновитель многих художников. Его стихи о природе и крестьянской жизни нашли отражение в работах художников, которые вы сможете увидеть на выставке. Также на экспозиции будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства, которые переносят зрителя в атмосферу начала XX века.

Ждем вас на выставке, чтобы вместе вспомнить величие таланта и жизненный путь Сергея Есенина!