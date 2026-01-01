Звоны России

Музыка Сибири в звуках колоколов

В честь Дня славянской письменности и культуры, Новосибирская хоровая капелла представляет уникальный концерт «Звонки России». Это мероприятие обещает погрузить зрителей в атмосферу музыкального волшебства, основанного на традициях и наследии сибирских колоколов.

К колоколам мира

На сцене прозвучат колокола, символизирующие не только Сибирь, но и весь мир. Участники концерта исполнят произведения, созданные композиторами Сибири, что позволит узнать больше о культурном многообразии региона.

Дирижер Игорь Юдин

Концерт будет проходить под дирижированием Игоря Юдина, который уже зарекомендовал себя как талантливый и харизматичный руководитель. Его мастерство гарантирует высокий уровень исполнения и эмоциональную насыщенность программы.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события, которое соединяет музыку с богатым культурным наследием нашего края!