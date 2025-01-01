Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Звонкий
Билеты от 3000₽
Киноафиша Звонкий

Звонкий

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Назад к корням хип-хопа. Звонкий в МТ Music bar

22 ноября в Москве, в стенах уютного Mumiy Troll Music Bar, пройдет долгожданный концерт Zvonkiy. Спешите занять места — сбор гостей начнется в 21:00!

Что ждать от концерта?

Zvonkiy — это не просто группа, это уникальный музыкальный проект, представляющий себе особый стиль в мире хип-хопа. Их творчество пронизано энергией и креативом, что, безусловно, привлечет внимание любителей жанра.

Интересные факты

Группа Zvonkiy известна своим интерактивным подходом к концертам. Это не просто зрелище, но и возможность для зрителей стать частью шоу. Стили и темы, которые они поднимают в своих текстах, остаются актуальными и близкими каждому.

Не пропустите!

Если вы хотите провести вечер в компании энергичной музыки и зарядиться положительными эмоциями, этот концерт станет отличным выбором. Mumiy Troll Music Bar — это не только уникальная атмосфера, но и возможность насладиться живым исполнением в кругу единомышленников.

Купить билет на концерт Звонкий

Помощь с билетами
Ноябрь
7 ноября пятница
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 3000 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Взрослый стендап
18 октября в 20:30 Ibis Kitchen
от 1190 ₽
Blues Brunch
6+
Блюз
Blues Brunch
24 января в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
8 октября в 20:00 Монтероссо
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше