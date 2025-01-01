Звонили звоны

Звуки русской песни: вечер под небом хорового театра

Мир русской песни – многогранный, яркий и манящий. Её необыкновенный лиризм, мощь и грандиозная сила делают её уникальной. В каждой песне отражается история страны и судьбы людей, полные как горя, так и радости.

На предстоящем вечере зрители смогут насладиться как известными хитами, такими как «Ах, Самара-городок», «Лучина-лучинушка», «Вдоль по улице метелица метёт», «Коробейники» и другими, так и «новыми» старыми шедеврами русской народной песни. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником.

О театре

Московский хоровой театр Бориса Певзнера был основан в 1991 году знаменитым дирижером Борисом Певзнером. Он стал первым хоровым театром в новейшей музыкальной истории России. За 35 лет на сцене коллектив выработал уникальный стиль исполнения, привлекая всё больше сторонников и поклонников.

Театр опирается на традиции камерного пения и исполняет музыкальные миниатюры, которые погружают зрителей в особый эмоциональный мир. Они могут перенестись в Европейский салон XIX века, в российскую провинцию или в еврейское местечко.

Концерт в лицах

Борис Певзнер стремится к воплощению музыкальных циклов, объединённых единым художественным «стержнем». Так рождается новый, не имеющий аналогов в вокально-ансамблевой практике жанр — «концерт в лицах». Эти выступления обещают быть особенно атмосферными и насыщенными.

Инструмент и исполнение

Рояль в этом спектакле выступает в роли «оркестрового» звучания. Пианистка Елена Гречникова обогащает художественную палитру ансамбля и является полноправным соавтором всех творческих задумок маэстро. В этом сочетании классического исполнения и нового звучания зрители точно найдут что-то близкое своему сердцу.