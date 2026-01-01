Спектакль Звeзды Юрского периода

Интерактивное шоу-спектакль с динозаврами

Приготовьтесь к захватывающему и увлекательному путешествию в мир динозавров! Музыкальный шоу-спектакль «Звезды Юрского Периода» — это не просто спектакль, а настоящая интерактивная экспедиция, в которой дети станут активными участниками происходящего. Яркие краски, потрясающая графика, динозавры на сцене и много увлекательных игр — всё это ждёт юных зрителей.

Путешествие во времени

Миллионы лет назад на Земле господствовали динозавры. Но что случилось, когда сбой в Машине Времени профессора Кондрашкина перенёс динозавров в наше время, а самого профессора — в Юрский период? Как найти профессора и вернуть динозавров обратно? Все эти вопросы предстоит решить участникам шоу!

Каждый ребенок примет участие в увлекательном путешествии по времени, где ему предстоит не только встретиться с динозаврами, но и сыграть в настоящие компьютерные игры на огромном интерактивном экране.

Музыка и танцы с динозаврами

Песни группы «Поющие динозавры» не только создадут атмосферу веселья, но и заставят детей танцевать под незабываемые мелодии. А по завершении спектакля все зрители смогут сделать фото с любимыми героями — динозаврами!

Детали шоу

• Костюмы динозавров созданы лучшими художниками в Москве.

• Потрясающая графика и современные видеотехнологии делают шоу по-настоящему зрелищным.

• Шоу-спектакль идеально подходит для всей семьи, особенно для детей, которые увлекаются динозаврами и научными приключениями.

Не упустите шанс отправиться в захватывающее приключение и стать частью мира динозавров!