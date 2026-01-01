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Звeзды Юрского периода
Киноафиша Звeзды Юрского периода

Спектакль Звeзды Юрского периода

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О спектакле

Интерактивное шоу-спектакль с динозаврами

Приготовьтесь к захватывающему и увлекательному путешествию в мир динозавров! Музыкальный шоу-спектакль «Звезды Юрского Периода» — это не просто спектакль, а настоящая интерактивная экспедиция, в которой дети станут активными участниками происходящего. Яркие краски, потрясающая графика, динозавры на сцене и много увлекательных игр — всё это ждёт юных зрителей.

Путешествие во времени

Миллионы лет назад на Земле господствовали динозавры. Но что случилось, когда сбой в Машине Времени профессора Кондрашкина перенёс динозавров в наше время, а самого профессора — в Юрский период? Как найти профессора и вернуть динозавров обратно? Все эти вопросы предстоит решить участникам шоу!

Каждый ребенок примет участие в увлекательном путешествии по времени, где ему предстоит не только встретиться с динозаврами, но и сыграть в настоящие компьютерные игры на огромном интерактивном экране.

Музыка и танцы с динозаврами

Песни группы «Поющие динозавры» не только создадут атмосферу веселья, но и заставят детей танцевать под незабываемые мелодии. А по завершении спектакля все зрители смогут сделать фото с любимыми героями — динозаврами!

Детали шоу

• Костюмы динозавров созданы лучшими художниками в Москве.
• Потрясающая графика и современные видеотехнологии делают шоу по-настоящему зрелищным.
• Шоу-спектакль идеально подходит для всей семьи, особенно для детей, которые увлекаются динозаврами и научными приключениями.

Не упустите шанс отправиться в захватывающее приключение и стать частью мира динозавров!

Фотографии

Звeзды Юрского периода Звeзды Юрского периода Звeзды Юрского периода Звeзды Юрского периода Звeзды Юрского периода Звeзды Юрского периода Звeзды Юрского периода Звeзды Юрского периода Звeзды Юрского периода Звeзды Юрского периода Звeзды Юрского периода
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