Путешествие в мир надежд и страхов по пьесе современного драматурга Вероники Вельт

Пьеса «Звезды в черной дыре» Вероники Вельт, написанная в 2020 году, уже успела завоевать признание зрителей. Она была впервые прочитана на XVII Всероссийском театральном фестивале «Пять вечеров» им. А.М. Володина в 2021 году и стала участником таких фестивалей, как «Любимовка» и «Действующие лица».

О чем спектакль?

Действие происходит в аварийном доме, где соседи готовятся к переезду. Каждый из героев — это представитель поколения 30-летних, пытающихся разобраться в окружающем мире и в себе. На лестничной площадке они ведут разговоры о жизни, делятся своими страхами и сомнениями, размышляют о предназначении.

Темы и идеи

Несмотря на личные и бытовые трудности, каждый из персонажей мечтает о лучшей жизни. Их надежды напоминают, что даже в самых сложных обстоятельствах можно увидеть звезды, даже если они скрыты в черной дыре. Эта пьеса исследует глубинные темы, присущие современному человеку: поиски смысла, страхи и стремления.

Неожиданное событие

Однако, возможно, участники этой истории так бы и уехали в свои новые жилища, если бы однажды ночью на лестничной площадке не произошло странное событие, которое изменит их судьбы.

Не пропустите возможность увидеть этот искренний и актуальный спектакль, который заставляет задуматься о важном и вдохновляет на перемены!