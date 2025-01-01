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Звёзды Уральских Пельменей. Хиты!
Киноафиша Звёзды Уральских Пельменей. Хиты!

Звёзды Уральских Пельменей. Хиты!

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Шоу Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова «Ваши пельмени»

Приготовьтесь к незабываемому вечеру с любимыми актерами! Шоу Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова обещает удивить вас яркими моментами и лучшими номерами из программы «Уральские пельмени». Это уникальное событие сочетает в себе юмор, музыкальные хиты и импровизации, которые сделают ваш вечер по-настоящему особенным.

Что вас ждет?

На протяжении двух часов вы сможете насладиться:

  • Лучшие номера из «Уральских пельменей»;
  • Полюбившиеся песни;
  • Яркие шутки на злобу дня;
  • Неожиданные импровизации, которые не оставят вас равнодушными.

Интересные факты

Шоу «Ваши пельмени» стало не только символом комедийного жанра в России, но и притягательным местом для зрителей, желающих отдохнуть от повседневной рутины. Вячеслав Мясников и Андрей Рожков - настоящие мастера импровизации, и их взаимодействие на сцене всегда вызывает улыбки и смех.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события и зарядиться позитивом! Покупка билетов доступна на официальном сайте театра.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 ноября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

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