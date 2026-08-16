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Киноафиша Звезды стендапа на крыше

Звезды стендапа на крыше

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Возраст 18+
Билеты от 1350₽

О концерте

Стендап концерты на крыше Москвы

Приглашаем вас на масштабные концерты от StandUp Msk, где выступают самые популярные комики страны, включая звезд проектов ТНТ и Labelcom. Вас ждут сольные выступления, а также концерты на двоих, троих и четверых с участием ведущих-комиков. Во время шоу вы сможете насладиться потрясающими видами на вечернюю Москву!

Где пройдут выступления?

Мероприятия будут проходить на панорамных крышах города:

  • Omega Rooftop — крытая панорамная крыша на Цветном Бульваре в ТЦ «Цветной». Здесь вас ждут комфортные места, включая партер у сцены и столы с диванами.
  • Ibis Kitchen — открытая крыша с видом на Москва-Сити рядом с отелем Ibis. Здесь также размещены мягкие диваны и коктейльные столики.
  • Крыша Novotel — уютная крыша отеля в деловой части столицы, в 15 минутах от Кремля, роскошная панорама обеспечена.

Обратите внимание, что вход с едой и напитками запрещен. Для гостей работает кейтеринг и ресторан. В случае плохой погоды мероприятия могут быть перенесены внутрь ресторана с панорамными окнами.

Расписание концертов

  • 8.06 в 20:00 — Константин Бутаков, Вадим Постильный, Никита Гани
  • 9.06 в 20:00 — Макс Евдокимов, Самвел Гиновян, Олег Щербак
  • 12.06 в 21:30 — Андрей Колмачевский, Никита Дубровский, Гоша Рубайло
  • 13.06 в 21:30 — Валера Артюхов, Женя Хоньяков, Андрей Цеховский
  • 15.06 в 20:00 — Макс Заяц, Макс Ко, Тимур Хамадуллин
  • 16.06 в 20:00 — Артем Винокур (сольный концерт)
  • 20.06 в 17:00 — Иван Половинкин, Константин Бутаков, Олег Щербак, Давид Квахаджелидзе
  • 20.06 в 20:00 — Сауле Юсупова, Вадим Постильный, Настя Веневитина, Салават Дюсенгалиев
  • 20.06 в 21:30 — Карина Салихова, Лев Еременко, Андрей Цеховский
  • 22.06 в 20:00 — Константин Бутаков, Гурам Демидов, Самвел Кафьян
  • 23.06 в 20:00 — Елена Новикова, Ярослава Тринадцатко, Надя Бобрышева
  • 27.06 в 20:00 — Артем Винокур (сольный концерт)
  • 29.06 в 20:00 — Валера Артюхов, Самвел Гиновян, Олег Щербак
  • 30.06 в 20:00 — Андрей Колмачевский, Салават Дюсенгалиев, Руслан Мухаметов
  • 4.07 в 21:30 — Дмитрий Коваль, Макс Заяц, Лев Еременко
  • 7.07 в 20:00 — Андрей Атлас, Константин Бутаков
  • 18.07 в 20:00 — Тимур Каргинов (концерт на четверых, состав частично засекречен)
  • 18.07 в 20:00 — Надя Джабраилова (концерт на четверых, состав частично засекречен)

Важная информация для зрителей

Стоимость билетов увеличивается ближе к дате мероприятия. Обратите внимание, что вход на мероприятие строго для лиц старше 18 лет. В случае сильного алкогольного опьянения вам могут отказать во входе. Продолжительность шоу составляет около 2 часов.

StandUp Msk — это комедийное сообщество, где выступают участники популярных стендап-шоу на телевидении и YouTube. Наши вечеринки превращают кафе, рестораны и бары в настоящие комедийные клубы по всей Москве!

Купить билет на концерт Звезды стендапа на крыше

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
19:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1650 ₽
17 августа понедельник
21:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1390 ₽
18 августа вторник
20:00
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1390 ₽
19 августа среда
20:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1650 ₽
20 августа четверг
20:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1390 ₽
21 августа пятница
17:30
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
от 1650 ₽
17:30
Фуд-молл «Депо. Москва» Москва, Лесная, 20, стр. 3
от 1390 ₽
22 августа суббота
17:30
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
от 1650 ₽
17:30
Фуд-молл «Депо. Москва» Москва, Лесная, 20, стр. 3
от 1390 ₽
21:30
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1490 ₽
23 августа воскресенье
19:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1650 ₽
24 августа понедельник
21:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1390 ₽
25 августа вторник
20:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1650 ₽
26 августа среда
20:00
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1390 ₽
27 августа четверг
20:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1390 ₽
28 августа пятница
17:30
Фуд-молл «Депо. Москва» Москва, Лесная, 20, стр. 3
от 1390 ₽
17:30
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
от 1650 ₽
21:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1650 ₽
29 августа суббота
19:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1650 ₽
21:30
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1890 ₽
31 августа понедельник
21:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1390 ₽
1 сентября вторник
20:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1650 ₽
2 сентября среда
20:00
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1350 ₽
3 сентября четверг
20:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1650 ₽
6 сентября воскресенье
20:00
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 1650 ₽

В ближайшие дни

Винтажный джаз Манхэттена 60-х на крыше The Carlton с видом на Кремль. Калифорнийская звезда джаза Armir Lee, импровизации Нью-Йорка и парящие сады над Москвой.
12+
Джаз

Винтажный джаз Манхэттена 60-х на крыше The Carlton с видом на Кремль. Калифорнийская звезда джаза Armir Lee, импровизации Нью-Йорка и парящие сады над Москвой.

26 августа в 19:30 The Carlton, Moscow
от 6900 ₽
Музыкальная энциклопедия. От Чайковского до Хачатуряна
6+
Классическая музыка

Музыкальная энциклопедия. От Чайковского до Хачатуряна

31 января в 14:00 Дом музыки
от 1000 ₽
Борисовский Тракт
12+
Рок Инди

Борисовский Тракт

25 ноября в 20:00 Pravda
от 1400 ₽
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