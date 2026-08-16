Звезды стендапа на крыше

Стендап концерты на крыше Москвы

Приглашаем вас на масштабные концерты от StandUp Msk, где выступают самые популярные комики страны, включая звезд проектов ТНТ и Labelcom. Вас ждут сольные выступления, а также концерты на двоих, троих и четверых с участием ведущих-комиков. Во время шоу вы сможете насладиться потрясающими видами на вечернюю Москву!

Где пройдут выступления?

Мероприятия будут проходить на панорамных крышах города:

Omega Rooftop — крытая панорамная крыша на Цветном Бульваре в ТЦ «Цветной». Здесь вас ждут комфортные места, включая партер у сцены и столы с диванами.

— крытая панорамная крыша на Цветном Бульваре в ТЦ «Цветной». Здесь вас ждут комфортные места, включая партер у сцены и столы с диванами. Ibis Kitchen — открытая крыша с видом на Москва-Сити рядом с отелем Ibis. Здесь также размещены мягкие диваны и коктейльные столики.

— открытая крыша с видом на Москва-Сити рядом с отелем Ibis. Здесь также размещены мягкие диваны и коктейльные столики. Крыша Novotel — уютная крыша отеля в деловой части столицы, в 15 минутах от Кремля, роскошная панорама обеспечена.

Обратите внимание, что вход с едой и напитками запрещен. Для гостей работает кейтеринг и ресторан. В случае плохой погоды мероприятия могут быть перенесены внутрь ресторана с панорамными окнами.

Расписание концертов

8.06 в 20:00 — Константин Бутаков, Вадим Постильный, Никита Гани

9.06 в 20:00 — Макс Евдокимов, Самвел Гиновян, Олег Щербак

12.06 в 21:30 — Андрей Колмачевский, Никита Дубровский, Гоша Рубайло

13.06 в 21:30 — Валера Артюхов, Женя Хоньяков, Андрей Цеховский

15.06 в 20:00 — Макс Заяц, Макс Ко, Тимур Хамадуллин

16.06 в 20:00 — Артем Винокур (сольный концерт)

20.06 в 17:00 — Иван Половинкин, Константин Бутаков, Олег Щербак, Давид Квахаджелидзе

20.06 в 20:00 — Сауле Юсупова, Вадим Постильный, Настя Веневитина, Салават Дюсенгалиев

20.06 в 21:30 — Карина Салихова, Лев Еременко, Андрей Цеховский

22.06 в 20:00 — Константин Бутаков, Гурам Демидов, Самвел Кафьян

23.06 в 20:00 — Елена Новикова, Ярослава Тринадцатко, Надя Бобрышева

27.06 в 20:00 — Артем Винокур (сольный концерт)

29.06 в 20:00 — Валера Артюхов, Самвел Гиновян, Олег Щербак

30.06 в 20:00 — Андрей Колмачевский, Салават Дюсенгалиев, Руслан Мухаметов

4.07 в 21:30 — Дмитрий Коваль, Макс Заяц, Лев Еременко

7.07 в 20:00 — Андрей Атлас, Константин Бутаков

18.07 в 20:00 — Тимур Каргинов (концерт на четверых, состав частично засекречен)

18.07 в 20:00 — Надя Джабраилова (концерт на четверых, состав частично засекречен)

Важная информация для зрителей

Стоимость билетов увеличивается ближе к дате мероприятия. Обратите внимание, что вход на мероприятие строго для лиц старше 18 лет. В случае сильного алкогольного опьянения вам могут отказать во входе. Продолжительность шоу составляет около 2 часов.

StandUp Msk — это комедийное сообщество, где выступают участники популярных стендап-шоу на телевидении и YouTube. Наши вечеринки превращают кафе, рестораны и бары в настоящие комедийные клубы по всей Москве!