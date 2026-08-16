Звезды стендапа на крыше

Стендап концерты на крыше Москвы
Приглашаем вас на масштабные концерты от StandUp Msk, где выступают самые популярные комики страны, включая звезд проектов ТНТ и Labelcom. Вас ждут сольные выступления, а также концерты на двоих, троих и четверых с участием ведущих-комиков. Во время шоу вы сможете насладиться потрясающими видами на вечернюю Москву!
Где пройдут выступления?
Мероприятия будут проходить на панорамных крышах города:
- Omega Rooftop — крытая панорамная крыша на Цветном Бульваре в ТЦ «Цветной». Здесь вас ждут комфортные места, включая партер у сцены и столы с диванами.
- Ibis Kitchen — открытая крыша с видом на Москва-Сити рядом с отелем Ibis. Здесь также размещены мягкие диваны и коктейльные столики.
- Крыша Novotel — уютная крыша отеля в деловой части столицы, в 15 минутах от Кремля, роскошная панорама обеспечена.
Обратите внимание, что вход с едой и напитками запрещен. Для гостей работает кейтеринг и ресторан. В случае плохой погоды мероприятия могут быть перенесены внутрь ресторана с панорамными окнами.
Расписание концертов
- 8.06 в 20:00 — Константин Бутаков, Вадим Постильный, Никита Гани
- 9.06 в 20:00 — Макс Евдокимов, Самвел Гиновян, Олег Щербак
- 12.06 в 21:30 — Андрей Колмачевский, Никита Дубровский, Гоша Рубайло
- 13.06 в 21:30 — Валера Артюхов, Женя Хоньяков, Андрей Цеховский
- 15.06 в 20:00 — Макс Заяц, Макс Ко, Тимур Хамадуллин
- 16.06 в 20:00 — Артем Винокур (сольный концерт)
- 20.06 в 17:00 — Иван Половинкин, Константин Бутаков, Олег Щербак, Давид Квахаджелидзе
- 20.06 в 20:00 — Сауле Юсупова, Вадим Постильный, Настя Веневитина, Салават Дюсенгалиев
- 20.06 в 21:30 — Карина Салихова, Лев Еременко, Андрей Цеховский
- 22.06 в 20:00 — Константин Бутаков, Гурам Демидов, Самвел Кафьян
- 23.06 в 20:00 — Елена Новикова, Ярослава Тринадцатко, Надя Бобрышева
- 27.06 в 20:00 — Артем Винокур (сольный концерт)
- 29.06 в 20:00 — Валера Артюхов, Самвел Гиновян, Олег Щербак
- 30.06 в 20:00 — Андрей Колмачевский, Салават Дюсенгалиев, Руслан Мухаметов
- 4.07 в 21:30 — Дмитрий Коваль, Макс Заяц, Лев Еременко
- 7.07 в 20:00 — Андрей Атлас, Константин Бутаков
- 18.07 в 20:00 — Тимур Каргинов (концерт на четверых, состав частично засекречен)
- 18.07 в 20:00 — Надя Джабраилова (концерт на четверых, состав частично засекречен)
Важная информация для зрителей
Стоимость билетов увеличивается ближе к дате мероприятия. Обратите внимание, что вход на мероприятие строго для лиц старше 18 лет. В случае сильного алкогольного опьянения вам могут отказать во входе. Продолжительность шоу составляет около 2 часов.
StandUp Msk — это комедийное сообщество, где выступают участники популярных стендап-шоу на телевидении и YouTube. Наши вечеринки превращают кафе, рестораны и бары в настоящие комедийные клубы по всей Москве!