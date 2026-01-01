Звёзды Романсиады в Кремле: Россия. Романс. Романсиада

Праздник русского романса в Кремле

28 февраля 2027 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится уникальное событие – «Международный день русского романса», которое является частью цикла «Звёзды "Романсиады" в Кремле». Этот праздник привлечет внимание всех любителей классической музыки и русского романса.

О программе праздника

Автор проекта и ведущая концертной программы – известная артистка Галина Преображенская. Она проведет гостей через вечер, наполненный душевными композициями и великолепными исполнителями, которые представят как известные, так и редкие романсы. Это вечер подарит зрителям возможность насладиться атмосферой, где музыка и слова соединяются в гармоничное целое.

Рекомендации для зрителей

Для комфортного посещения мероприятия организаторы рекомендуют приходить заранее, чтобы избежать ожидания на входе. Обратите внимание, что в связи с тщательным досмотром, который проводят сотрудники Федеральной службы охраны, запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец начнется за 1 час 45 минут до начала концерта.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера, полного прекрасной музыки и ярких эмоций!