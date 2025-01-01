Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Звезды оперетты
Билеты от 2000₽
Киноафиша Звезды оперетты

Звезды оперетты

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Вечер оперетты с Национальным филармоническим оркестром России в Доме музыки

Приготовьтесь к незабываемому вечеру классической музыки! Национальный филармонический оркестр России под управлением выдающегося дирижера Владимира Спивакова представит концерт, в котором прозвучат арии и дуэты из оперетт великих композиторов.

Звезды на сцене

На сцене выступят народная артистка России Елена Зайцева и другие знаменитости Московского театра Оперетты, включая:

  • Ольга Белохвостова
  • Юлия Гончарова
  • Александр Бабик
  • Максим Катырев
  • Павел Иванов

Каждый из исполнителей имеет за плечами победы на международных конкурсах и гастроли по всему миру, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Музыкальная программа

В этот вечер зрителей ожидает путешествие в мир оперетты с произведениями Имре Кальмана, Франца Легара и Иоганна Штрауса. Звучание оркестра под руководством Константина Хватынца создаст неповторимую атмосферу, полную элегантности и шарма.

Не только музыка

Кроме великолепных мелодий, зрители смогут насладиться чарующими танцевальными ритмами и искрометными шутками, что сделает вечер поистине незабываемым.

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта составит 2 отделения по 45 минут каждое. Не упустите возможность погрузиться в мир беззаботной музыки и насладиться волшебством оперетты!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Звезды оперетты Звезды оперетты Звезды оперетты Звезды оперетты Звезды оперетты Звезды оперетты Звезды оперетты

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
30 июля в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
23 августа в 20:30 Everland
от 590 ₽
KSB Muzic
16+
Рок Панк
KSB Muzic
29 декабря в 19:00 Atmosphere
от 2099 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше