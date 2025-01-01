Звезды оперетты

Приготовьтесь к незабываемому вечеру классической музыки! Национальный филармонический оркестр России под управлением выдающегося дирижера Владимира Спивакова представит концерт, в котором прозвучат арии и дуэты из оперетт великих композиторов.
На сцене выступят народная артистка России Елена Зайцева и другие знаменитости Московского театра Оперетты, включая:
Каждый из исполнителей имеет за плечами победы на международных конкурсах и гастроли по всему миру, что гарантирует высокий уровень исполнения.
В этот вечер зрителей ожидает путешествие в мир оперетты с произведениями Имре Кальмана, Франца Легара и Иоганна Штрауса. Звучание оркестра под руководством Константина Хватынца создаст неповторимую атмосферу, полную элегантности и шарма.
Кроме великолепных мелодий, зрители смогут насладиться чарующими танцевальными ритмами и искрометными шутками, что сделает вечер поистине незабываемым.
Продолжительность концерта составит 2 отделения по 45 минут каждое. Не упустите возможность погрузиться в мир беззаботной музыки и насладиться волшебством оперетты!