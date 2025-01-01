Звезды оперетты

Вечер оперетты с Национальным филармоническим оркестром России в Доме музыки

Приготовьтесь к незабываемому вечеру классической музыки! Национальный филармонический оркестр России под управлением выдающегося дирижера Владимира Спивакова представит концерт, в котором прозвучат арии и дуэты из оперетт великих композиторов.

Звезды на сцене

На сцене выступят народная артистка России Елена Зайцева и другие знаменитости Московского театра Оперетты, включая:

Ольга Белохвостова

Юлия Гончарова

Александр Бабик

Максим Катырев

Павел Иванов

Каждый из исполнителей имеет за плечами победы на международных конкурсах и гастроли по всему миру, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Музыкальная программа

В этот вечер зрителей ожидает путешествие в мир оперетты с произведениями Имре Кальмана, Франца Легара и Иоганна Штрауса. Звучание оркестра под руководством Константина Хватынца создаст неповторимую атмосферу, полную элегантности и шарма.

Не только музыка

Кроме великолепных мелодий, зрители смогут насладиться чарующими танцевальными ритмами и искрометными шутками, что сделает вечер поистине незабываемым.

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта составит 2 отделения по 45 минут каждое. Не упустите возможность погрузиться в мир беззаботной музыки и насладиться волшебством оперетты!