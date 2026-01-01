Концерт «Звезды нового поколения» в рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля

Приглашаем вас на уникальное событие в рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля – концерт «Звезды нового поколения». Это прекрасная возможность насладиться классической музыкой в исполнении талантливых молодых музыкантов.

Заслуженные исполнители

Концерт будет проходить под управлением дирижера Арсентий Ткаченко, который заслужил признание в мире классической музыки. В программе вы сможете услышать выдающиеся произведения, в том числе работы известного скрипача Вадима Репина и музыкантов Филармонического камерного оркестра.

Для кого этот концерт?

Это мероприятие будет интересно любителям классической музыки, а также тем, кто хочет открыть для себя новые таланты в этом жанре. Не упустите возможность насладиться высококлассной музыкой и атмосферой живого выступления.

Подробности концерта