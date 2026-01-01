Оповещения от Киноафиши
Звезды нового поколения
Киноафиша Звезды нового поколения

Звезды нового поколения

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт «Звезды нового поколения» в рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля

Приглашаем вас на уникальное событие в рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля – концерт «Звезды нового поколения». Это прекрасная возможность насладиться классической музыкой в исполнении талантливых молодых музыкантов.

Заслуженные исполнители

Концерт будет проходить под управлением дирижера Арсентий Ткаченко, который заслужил признание в мире классической музыки. В программе вы сможете услышать выдающиеся произведения, в том числе работы известного скрипача Вадима Репина и музыкантов Филармонического камерного оркестра.

Для кого этот концерт?

Это мероприятие будет интересно любителям классической музыки, а также тем, кто хочет открыть для себя новые таланты в этом жанре. Не упустите возможность насладиться высококлассной музыкой и атмосферой живого выступления.

Подробности концерта

  • Солисты: Вадим Репин (скрипка), Филармонический камерный оркестр
  • Дирижер: Арсентий Ткаченко
  • Ведущая: Наталия Миллер

Купить билет на концерт Звезды нового поколения

В других городах
Март
23 марта понедельник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1000 ₽

