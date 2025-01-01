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Звезды неба — звезды Прикамья. Евгений Панфилов
Киноафиша Звезды неба — звезды Прикамья. Евгений Панфилов

Спектакль Звезды неба — звезды Прикамья. Евгений Панфилов

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Творческая встреча к юбилею Мастера

Говорят, что во время звездопада рождаются самые талантливые люди. В этом году мы отмечаем юбилей выдающегося танцовщика и хореографа Евгения Панфилова, который стал настоящей иконой в мире танца. Приглашаем вас на вечер памяти о Мастере, который пройдет в рамках проекта «Вечера-портреты: Звёзды неба – звёзды Прикамья».

Особая программа вечера

На этом уникальном мероприятии вы сможете увидеть танец Мастера на фоне звёздного неба. На сцене встретятся звёзды, которым посчастливилось танцевать с Евгением Панфиловым и перенимать его хореографию «из ног в ноги». Среди них:

  • Алексей Колбин
  • Арина Панфилова
  • Лилия Казанцева
  • Илья Белоусов

Вечер будет дополнен вокальными номерами, которые подарят зрителям солист Пермского театра оперы и балета Данис Хузин и экс-солистка Уральского камерного хора Мария Лодягина.

Информация о мероприятии

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, который будет посвящен памяти великого хореографа. Вас ждут удивительные истории из жизни танцоров, а также уникальные выступления, которые оставят незабываемые впечатления.

Дата и время мероприятия: уточняйте на сайте театра. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 12 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
18:30 от 900 ₽

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