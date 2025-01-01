Музыкальный тур «Звезды и хиты»: Сибирь встречает любимых исполнителей

Сибирь готовится принять одно из самых масштабных музыкальных событий года — концертный тур «Звезды и хиты»! Этот тур обещает стать настоящим праздником для любителей музыки, объединяя на одной сцене ярчайших исполнителей своих эпох.

Звезды, которые зажигают

В концерте примут участие:

Клава Кока — новая искра поп-сцены с хитами «Покинула чат» и «Краш»;

— новая искра поп-сцены с хитами «Покинула чат» и «Краш»; Группа «Dabro» — мастера городской лирики с такими песнями, как «Юность», «На часах ноль-ноль» и «Услышит весь район»;

— мастера городской лирики с такими песнями, как «Юность», «На часах ноль-ноль» и «Услышит весь район»; Группа «На-На» — культовые исполнители, с которых началась эра девяностых, известные по хитам «Фаина» и «Шляпа»;

— культовые исполнители, с которых началась эра девяностых, известные по хитам «Фаина» и «Шляпа»; И многие другие!

Путешествие по музыкальной истории

Этой осенью шесть городов Сибири встретят на своих сценах любимых артистов, чьи песни давно стали неотъемлемой частью жизни миллионов слушателей. Тур «Звезды и хиты» — это не просто концерт, это музыкальное путешествие по истории поколений, где время объединяется единством любимых хитов.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Следите за обновлениями, так как список артистов может дополняться.