Сибирь готовится принять одно из самых масштабных музыкальных событий года — концертный тур «Звезды и хиты»! Этот тур обещает стать настоящим праздником для любителей музыки, объединяя на одной сцене ярчайших исполнителей своих эпох.
В концерте примут участие:
Этой осенью шесть городов Сибири встретят на своих сценах любимых артистов, чьи песни давно стали неотъемлемой частью жизни миллионов слушателей. Тур «Звезды и хиты» — это не просто концерт, это музыкальное путешествие по истории поколений, где время объединяется единством любимых хитов.
Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Следите за обновлениями, так как список артистов может дополняться.