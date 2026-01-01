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Звезды эстрады 80-х
Киноафиша Звезды эстрады 80-х

Звезды эстрады 80-х

6+
Возраст 6+

О концерте

Звезды эстрады 80-х на сцене Дворца культуры железнодорожников

В Екатеринбурге пройдет концерт «Звезды эстрады 80-х» (прежнее название — «Парад звезд 80-х»). Это мероприятие станет настоящим праздником для поклонников музыки этой яркой эпохи.

На сцене выступят солисты известных ретро-коллективов, которые представят самые популярные хиты 80-х. Музыкальные критики отмечают, что данный проект уникален для постсоветского пространства. В отличие от многих аналогичных шоу, в нем участвуют именно солисты, а не просто музыканты, играющие на инструментах. Это гарантирует аутентичность и неповторимое звучание знакомых мелодий.

Приглашаем всех любителей эстрады того времени насладиться незабываемыми моментами и вновь вернуть в сердце дух золотых лет.

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Ноябрь
12 ноября четверг
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102

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