Звезды эстрады 80-х на сцене Дворца культуры железнодорожников

В Екатеринбурге пройдет концерт «Звезды эстрады 80-х» (прежнее название — «Парад звезд 80-х»). Это мероприятие станет настоящим праздником для поклонников музыки этой яркой эпохи.

На сцене выступят солисты известных ретро-коллективов, которые представят самые популярные хиты 80-х. Музыкальные критики отмечают, что данный проект уникален для постсоветского пространства. В отличие от многих аналогичных шоу, в нем участвуют именно солисты, а не просто музыканты, играющие на инструментах. Это гарантирует аутентичность и неповторимое звучание знакомых мелодий.

Приглашаем всех любителей эстрады того времени насладиться незабываемыми моментами и вновь вернуть в сердце дух золотых лет.