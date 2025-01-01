Звезды Дорожного Радио

Меню
XII Народная премия «Звёзды Дорожного радио»: Хиты, кумиры и праздник души

1 декабря в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга состоится яркое событие — церемония вручения XII Народной премии «Звёзды Дорожного радио». Это вечер, где сойдутся традиции, музыка и душевные песни, объединяя зрителей и любимых артистов в преддверии новогодних праздников.

Кумиры всех поколений на одной сцене

Главными героями вечера станут звезды, чьи имена знакомы каждому. В числе выступающих:

  • Олег Газманов, SHAMAN, Александр Буйнов, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Жасмин;
  • Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Александр Иванов и группа «Рондо», DABRO, Татьяна Буланова;
  • Дмитрий Колдун, Марина Бриз, Сергей Куренков, Виктор Дорин.

Особенность вечера — выступления артистов, которые впервые участвуют в церемонии. Среди них:

  • JAZZDAUREN с его хитом «Дарите женщинам цветы»;
  • Кай Метов, группа «Город 312», Александр Шоуа (группа «Непара»);
  • Татьяна Куртукова с песней «Матушка Россия», а также Алсу, Сосо Павлиашвили и другие любимые исполнители.

Праздничная атмосфера и народное признание

Вечер обещает подарить не только теплые воспоминания, но и впечатляющее шоу с яркими номерами, масштабными декорациями и громкими премьерами. Зрителей ждет уникальная возможность услышать песни, которые стали частью каждой семьи, и почувствовать радость праздника в окружении таких же преданных поклонников.

Обладателей премии определяет аудитория «Дорожного радио» в ходе народного голосования. Слушатели выбирают победителей на сайте dorognoe.ru, а предварительные итоги публикуются каждую неделю в музыкальном хит-параде «Звёзды Дорожного радио. Топ-10».

Как узнать больше?

Все подробности о XII премии вы найдете в эфире «Дорожного радио», на сайте dorognoe.ru и в официальных социальных сетях радиостанции.

Не пропустите возможность окунуться в мир музыки, душевности и новогоднего волшебства!

