Звезды Дорожного Радио

1 декабря в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга состоится яркое событие — церемония вручения XII Народной премии «Звёзды Дорожного радио». Это вечер, где сойдутся традиции, музыка и душевные песни, объединяя зрителей и любимых артистов в преддверии новогодних праздников.
Кумиры всех поколений на одной сцене
Главными героями вечера станут звезды, чьи имена знакомы каждому. В числе выступающих:
Особенность вечера — выступления артистов, которые впервые участвуют в церемонии. Среди них:
Праздничная атмосфера и народное признание
Вечер обещает подарить не только теплые воспоминания, но и впечатляющее шоу с яркими номерами, масштабными декорациями и громкими премьерами. Зрителей ждет уникальная возможность услышать песни, которые стали частью каждой семьи, и почувствовать радость праздника в окружении таких же преданных поклонников.
Обладателей премии определяет аудитория «Дорожного радио» в ходе народного голосования. Слушатели выбирают победителей на сайте dorognoe.ru, а предварительные итоги публикуются каждую неделю в музыкальном хит-параде «Звёзды Дорожного радио. Топ-10».
Как узнать больше?
Все подробности о XII премии вы найдете в эфире «Дорожного радио», на сайте dorognoe.ru и в официальных социальных сетях радиостанции.
Не пропустите возможность окунуться в мир музыки, душевности и новогоднего волшебства!