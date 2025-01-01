Звезды Дорожного Радио

Звёзды Дорожного радио в Live Арена

Внимание, москвичи и гости столицы! Впервые в Москве на площадке Live Арена состоится концерт «Звёзды Дорожного радио». Это удивительное музыкальное событие, организованное для всей семьи, подарит вам возможность услышать душевные хиты от популярных исполнителей.

Кто на сцене?

В концерте примут участие любимцы зрителей: Сосо Павлиашвили, Олег Газманов, Зара, Татьяна Куртукова, Ярослав Сумишевский, Александр Иванов, группа «Рондо», Денис Клявер, Лев Лещенко, Александр Эгромжан и многие другие известные артисты.

Что вас ждет?

Зрителей концерта ждут любимые песни, которые знает вся страна, а также уникальные музыкальные номера, подготовленные специально для этого шоу. В каждой мелодии — тепло и энергия, которые создадут атмосферу настоящего праздника.

Не упустите возможность!

Билеты на «Звёзды Дорожного радио» уже в продаже. Не пропустите шанс насладиться живым исполнением душевной музыки в компании замечательных артистов!