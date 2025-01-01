Спектакль Звёзды Бенуа де ла Данс – лауреаты разных лет

Во второй вечер уникального Фестиваля мирового балета «Бенуа де ла Данс» зрители смогут насладиться выступлениями звезд мирового балета, лауреатов Приза Бенуа разных лет. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей танцевального искусства.
В программе выступлений представлены произведения различных стилей и направлений танца. На сцену выйдут такие известные артисты, как:
Художественным руководителем программы выступает сама Светлана Захарова — одна из самых известных балерин современности, чье мастерство и харизма привлекают зрителей со всего мира.
Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, что подчеркивает его значимость для культурной жизни страны.
Обратите внимание, что на мероприятие допускаются зрители с 16 лет и старше.
Не упустите возможность увидеть лучших исполнителей на одной сцене — балет, который вы запомните навсегда!