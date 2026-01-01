Спектакль Звезды балета. Рождественский гала-концерт

Звезды балета. Рождественский гала-концерт

В Второй сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится гала-концерт «Звезды балета. Рождественский гала-концерт». Зрители увидят фрагменты всемирно известных балетов русских и зарубежных композиторов, исполненные ведущими артистами театров Санкт-Петербурга и Москвы. Программа включает мини-спектакли, наполненные страстью, эмоциями и совершенством движений. Продолжительность концерта — 1 час 35 минут с одним антрактом. Это мероприятие станет настоящим подарком для ценителей классического искусства и тех, кто хочет ощутить атмосферу Рождества.

Феерия танца и грации

Программа «Звезды балета. Рождественский гала-концерт» представляет собой феерию танца, грации и виртуозности, которая перенесет зрителей в мир волшебства и красоты. Лучшие танцовщики России подарят незабываемые впечатления, исполнив шедевры мировой балетной классики.

Участие ведущих артистов

В концерте примут участие ведущие артисты театров Санкт-Петербурга и Москвы. Их хореографический талант и мастерство позволят зрителям насладиться атмосферой высокого искусства и ощутить всю глубину и красоту балетного танца. Каждый номер программы — это мини-спектакль, полный страсти и эмоций.

Санкт-Петербургский Балет

«Санкт-Петербургский Балет» — это всегда высокое качество исполнения, великолепные костюмы и декорации, живая энергия молодости и восторга. Коллектив активно выступает на ведущих театрально-концертных площадках Петербурга и ведет гастрольную деятельность в России, Европе и Китае. В репертуаре труппы не только классические спектакли, такие как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель» и «Шопениана», но и современные постановки молодых хореографов. Коллектив регулярно проводит концерты с участием звезд мирового балета.

История создания

«Санкт-Петербургский Балет» был создан в 2011 году, чтобы познакомить ценителей балета с молодыми звездами классического танца. Значительное влияние на формирование коллектива оказал народный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории и лауреат Государственной премии Николай Боярчиков. Сегодня труппа активно выступает на сценах Эрмитажного театра, театра им. Комиссаржевской и других знаменитых площадках Санкт-Петербурга.