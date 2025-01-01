Спектакль «Звездопад»: первая любовь на фоне войны

«Звездопад» — это трогательная драма о первой любви, которая зарождается при свете лампы в военном госпитале. История рассказывает о Мише и Лиде, чья любовь цветет в юных сердцах, несмотря на угрозу, которую несет Большая Война. В то время как молодые влюбленные пытаются забыть о тревожных событиях, война все же остается на горизонте, напоминая о себе.

Любовь к родине

Спектакль затрагивает не только романтические чувства, но и глубокую, искреннюю любовь к родине. Это не показная, не крикливая любовь, а такая, которую сложно выразить словами. Она смутная, глубокая и щемящая, как первая любовь, оставляющая неизгладимый след в сердцах.

Актерский состав и режиссер

В спектакле принимают участие талантливые актеры: Л. Тригубенко, А. Сорвин и Е. Владимирова. Режиссером выступает Юлия Пичугина, известная своим умением передавать эмоции и атмосферу на сцене.

Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную историю о любви, надежде и патриотизме. Приходите на спектакль «Звездопад» и откройте для себя мир чувств, которые переживают молодые сердца.