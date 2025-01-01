Звездный мальчик

Концерт в рамках абонемента «Сказки с оркестром»

В рамках абонемента «Сказки с оркестром» состоится уникальный концерт, в котором примет участие Камерный струнный «Премьер-оркестр» под управлением талантливого дирижера Даниила Червякова.

Сказка о Звездном мальчике

В основе концертной программы лежит захватывающая история о Звездном мальчике, который однажды упал на Землю. Этот ловкий и умный герой, но, увы, жестокий и холодный, оттолкнул свою мать, которая долго искала его. Однако, как и в любой хорошей сказке, судьба готовит ему шанс исправить свои ошибки.

Участники концерта

В исполнении Молодёжного театра зрители смогут увидеть не только музыкальные номера, но и театрализованные сцены, которые помогут глубже понять внутренний мир персонажей.

Интересные факты

История Звездного мальчика была вдохновлена известной сказкой, написанной Оскаром Уайльдом .

. Камерный струнный «Премьер-оркестр» славится своими яркими и эмоциональными выступлениями.

Даниил Червяков известен своим необычным подходом к дирижированию, который привлекает внимание зрителей.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир музыки и театра!