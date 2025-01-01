Звездный мальчик

В рамках абонемента «Сказки с оркестром» состоится уникальный концерт, в котором примет участие Камерный струнный «Премьер-оркестр» под управлением талантливого дирижера Даниила Червякова.
В основе концертной программы лежит захватывающая история о Звездном мальчике, который однажды упал на Землю. Этот ловкий и умный герой, но, увы, жестокий и холодный, оттолкнул свою мать, которая долго искала его. Однако, как и в любой хорошей сказке, судьба готовит ему шанс исправить свои ошибки.
В исполнении Молодёжного театра зрители смогут увидеть не только музыкальные номера, но и театрализованные сцены, которые помогут глубже понять внутренний мир персонажей.
Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир музыки и театра!