Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звездный мальчик
Киноафиша Звездный мальчик

Звездный мальчик

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в рамках абонемента «Сказки с оркестром»

В рамках абонемента «Сказки с оркестром» состоится уникальный концерт, в котором примет участие Камерный струнный «Премьер-оркестр» под управлением талантливого дирижера Даниила Червякова.

Сказка о Звездном мальчике

В основе концертной программы лежит захватывающая история о Звездном мальчике, который однажды упал на Землю. Этот ловкий и умный герой, но, увы, жестокий и холодный, оттолкнул свою мать, которая долго искала его. Однако, как и в любой хорошей сказке, судьба готовит ему шанс исправить свои ошибки.

Участники концерта

В исполнении Молодёжного театра зрители смогут увидеть не только музыкальные номера, но и театрализованные сцены, которые помогут глубже понять внутренний мир персонажей.

Интересные факты

  • История Звездного мальчика была вдохновлена известной сказкой, написанной Оскаром Уайльдом.
  • Камерный струнный «Премьер-оркестр» славится своими яркими и эмоциональными выступлениями.
  • Даниил Червяков известен своим необычным подходом к дирижированию, который привлекает внимание зрителей.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир музыки и театра! 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 12 октября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
12:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽

Фотографии

Звездный мальчик Звездный мальчик Звездный мальчик Звездный мальчик

В ближайшие дни

Электроlife симфо-шоу: Crush
12+
Живая музыка
Электроlife симфо-шоу: Crush
5 ноября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1200 ₽
Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
4 сентября в 20:00 Ринго
от 200 ₽
Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна
18+
Джаз Эстрада
Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна
30 декабря в 20:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 1100 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше