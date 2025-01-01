Меню
Звездный мальчик
Киноафиша Звездный мальчик

Спектакль Звездный мальчик

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 12+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Сказка с философским подтекстом

В этой волшебной сказке Оскара Уальда есть все: ангелы, феи и даже магистр черной магии. Фантастические события, чудесные превращения и победа добра над злом создают увлекательный сюжет, который увлечет зрителей всех возрастов.

Многослойность произведения

«Звездный мальчик» — это не просто детская история. Это многослойное произведение, которое представляет собой философскую притчу и образец уальдовского эстетизма. Оно одинаково восхищает как детей, так и взрослых. Важно отметить, что в этом спектакле существует лишь нижняя возрастная граница для понимания, тогда как верхней нет.

Семейный спектакль

Наш спектакль идеален для семейного просмотра. Юные зрители будут с замиранием сердца следить за приключениями Мальчика-Звезды, в то время как их родители насладятся уникальной уальдовской интонацией — от лиричной до саркастической. Это настоящая театральная феерия, в которой гармонично сочетаются театр теней и театр тонких психологических переживаний.

Уроки доброты

Живописность театрального зрелища и ясная история о том, как самый красивый мальчик может превратиться в уродливую жабу при отсутствии доброго сердца, делают спектакль особенно актуальным. Это напоминание о важности доброты и сострадания, которое будет актуально для всех поколений.

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир на нашем спектакле! Вас ждут незабываемые впечатления и глубокие размышления.

Режиссер
Гурам Брегадзе
В ролях
Кирилл Щербина
Анастасия Кормилицына
Анна Артамонова
Ольга Котельникова
Марина Дубкова

Расписание

19 октября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
12:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽

Фотографии

Звездный мальчик Звездный мальчик Звездный мальчик Звездный мальчик Звездный мальчик Звездный мальчик Звездный мальчик

