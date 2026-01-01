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Звездный мальчик
Киноафиша Звездный мальчик

Спектакль Звездный мальчик

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Сказка-притча

Эта история рассказывает о мальчике, найденном в лесу бедным дровосеком. Несмотря на то, что у дровосека уже была большая семья и они жили в бедности, он с добротой приютил ребенка и воспитал его как родного сына. Подкидыш получал лучшие куски с их скромного стола.

Противоречивое взросление

Мальчик рос умным, талантливым и красивым, но, к сожалению, стал злым и жестоким. Самовлюбленность захватила его душу, и он начал считать окружающих недостойными его внимания. Чувствуя свою безнаказанность, он перешел от мелких шалостей к серьезным проступкам.

Испытание материнской любовью

Долгие годы его родная мать искала своего сына. Когда она наконец нашла его, измученная и одетая в лохмотья, мальчик жестоко оттолкнул и оскорбил её, не узнав и не оценив её любви и жертв.

Шанс на искупление

Однако судьба приготовила для него испытание, дающее возможность осознать свои ошибки и исправить их.

Режиссер
Сергей Арцибашев
Сергей Арцибашев
В ролях
Мирослав Душенко
Гурам Квициния
Кирилл Дубровицкий
Наталия Дербенева
Софья Игрушкина

Фотографии

Звездный мальчик Звездный мальчик Звездный мальчик Звездный мальчик Звездный мальчик Звездный мальчик
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