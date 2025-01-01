Меню
Звездный мальчик
Киноафиша Звездный мальчик

Спектакль Звездный мальчик

Постановка
Татарский театр «Нур» 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Звездный мальчик»: премьера в Татарском театре Нур

Татарский театр Нур представляет спектакль «Звездный мальчик», основанный на известной сказке Оскара Уайльда. Этот экстраординарный проект под руководством талантливого режиссера Ильдара Валеева обещает стать настоящим событием в театральной жизни.

О произведении

Сказка Оскара Уайльда, написанная в конце 19 века, наполнена глубокими философскими размышлениями о добре и зле. Главный герой, Звездный мальчик, отправляется на поиски своего истинного «я», испытывая на себе как прелести, так и тяготы человеческой жизни.

Творческая команда

Режиссер Ильдар Валеев известен своими смелыми решениями и оригинальным подходом к классическим произведениям. Его интерпретация «Звездного мальчика» обещает соединить современные театральные техники с традиционными элементами татарского искусства.

Зачем стоит посетить спектакль

Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о вечных ценностях. Особое внимание уделяется визуальному решению и музыкальному оформлению, которые создают уникальную атмосферу. Также зрителей ждут неожиданные сценические находки, которые сделают каждое мгновение представления незабываемым.

Не упустите возможность стать свидетелем этой удивительной истории в исполнении профессионалов театрального искусства. «Звездный мальчик» — это не просто спектакль, это возможность увидеть мир глазами ребенка, полный чудес и магии.

Купить билет на спектакль Звездный мальчик

Декабрь
Январь
25 декабря четверг
11:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
13:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
26 декабря пятница
13:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
27 декабря суббота
13:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
28 декабря воскресенье
11:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
13:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
29 декабря понедельник
11:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
4 января воскресенье
11:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
5 января понедельник
11:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
13:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
6 января вторник
11:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
13:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
7 января среда
11:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
13:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
8 января четверг
11:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
13:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36

