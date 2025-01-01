Меню
Звездный мальчик
Звездный мальчик

Спектакль Звездный мальчик

Постановка
Русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац
Продолжительность 1 час 15 минут

О спектакле

Спектакль для детей и взрослых по пьесе Оскара Уайльда

Театр им. Н. Сац представляет детскую пьесу знаменитого английского писателя Оскара Уайльда «Мальчик-звезда». Это замечательная история о том, что главное в человеке — не красивая внешность, которой восхищаются все вокруг, а душа, наполненная добротой и состраданием.

Темы и идеи

Пьеса затрагивает важные темы жестокости и милосердия, нищеты и богатства. Она предлагает зрителям задуматься о выборе между добром и злом. В этой сказке Уайльд подчеркивает, что быть добродетельным на словах недостаточно; именно поступки определяют, как нас будут оценивать люди.

Для всей семьи

«Мальчик-звезда» подходит как для детей, так и для взрослых. Спектакль приглашает всех поразмыслить над смыслом жизни и своими ценностями, что делает его актуальным для разных поколений.

В других городах
Январь
18 января воскресенье
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 1800 ₽

