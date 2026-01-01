Звездный гала «Браво, зрители!»

8 июля на сцене Михайловского театра пройдет концерт-посвящение нашим зрителям. Это уже добрая традиция, позволяющая нам сказать «спасибо» за ваши горячие аплодисменты, за те эмоции, которыми вы делитесь с артистами, и за постоянство, с которым возвращаетесь к нам.
В рамках концерта мы подведем итоги уходящего сезона, вспомним его самые яркие моменты и поделимся анонсами будущих проектов. Вам будет интересно узнать о новых спектаклях и событиях, которые ждут вас в следующем сезоне.
Одной из главных новостей концерта станет возвращение Ивана Васильева, который впервые после травмы выйдет на нашу сцену. Это событие, безусловно, станет ярким акцентом вечера.
В гала-концерте также примут участие звезды балета и оперы, среди которых:
Мы будем счастливы видеть вас на этом незабываемом событии, чтобы вместе отпраздновать завершение сезона и получить новые театральные впечатления!