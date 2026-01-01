Звездный гала «Браво, зрители!»

Концерт-посвящение зрителям Михайловского театра

8 июля на сцене Михайловского театра пройдет концерт-посвящение нашим зрителям. Это уже добрая традиция, позволяющая нам сказать «спасибо» за ваши горячие аплодисменты, за те эмоции, которыми вы делитесь с артистами, и за постоянство, с которым возвращаетесь к нам.

Итоги сезона и анонсы будущих проектов

В рамках концерта мы подведем итоги уходящего сезона, вспомним его самые яркие моменты и поделимся анонсами будущих проектов. Вам будет интересно узнать о новых спектаклях и событиях, которые ждут вас в следующем сезоне.

Возвращение Ивана Васильева

Одной из главных новостей концерта станет возвращение Ивана Васильева, который впервые после травмы выйдет на нашу сцену. Это событие, безусловно, станет ярким акцентом вечера.

Звезды на одной сцене

В гала-концерте также примут участие звезды балета и оперы, среди которых:

Анжелина Воронцова

Приска Цайзель

Анастасия Соболева

Виктор Лебедев

Эрнест Латыпов

Никита Четвериков

Сергей Лейферкус

Светлана Москаленко

Маргарита Шаповалова

Борис Пинхасович

Сергей Кузьмин

Семён Антаков

Егор Мартыненко

Иван Гынгазов

Карлен Манукян

Приглашаем вас на праздник театра!

Мы будем счастливы видеть вас на этом незабываемом событии, чтобы вместе отпраздновать завершение сезона и получить новые театральные впечатления!