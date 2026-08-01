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Звёздный час
Киноафиша Звёздный час

Спектакль Звёздный час

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Премьера комедии в Новом экспериментальном театре

В Новом экспериментальном театре состоится долгожданная премьера, посвященная двум актрисам, которые посвятили свою жизнь сцене, но оказались на обочине театральной жизни. Одна из них была переведена в помрежи, а другая осталась только с одной ролью — в массовке.

Как поступить в столь трудной ситуации? Сдаться? Ни за что! История, которую они предложат зрителям, — это настоящая борьба с трудностями и стремление к творчеству. На сцене вы увидите сильные, вдохновляющие персонажи, которые докажут, что даже в самых сложных условиях можно находить силы для созидания.

Эта премьера станет настоящим событием для любителей экспериментального театра и тех, кто ценит глубокие человеческие истории. Ожидайте яркие эмоции и неожиданные повороты сюжета!

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В других городах
Август
Сентябрь
30 августа воскресенье
17:00
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18:00
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4 сентября пятница
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
19:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 800 ₽
27 сентября воскресенье
17:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1000 ₽

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