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Звездный час по местному времени. Предпремьерный показ
Киноафиша Звездный час по местному времени. Предпремьерный показ

Спектакль Звездный час по местному времени. Предпремьерный показ

Постановка
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Премьера спектакля «Звездный час по местному времени»

Театр Олега Табакова представляет новый спектакль, который способен заставить зрителей задуматься о хрупкости человеческой жизни и значимости слов. «Уезжаю я…» – фраза, незначительная на первый взгляд, запускает цепь событий в маленьком провинциальном городке.

Главный герой, Коля, произносит это предложение в порыве эмоций. Но в закрытом мире городка одно вскользь брошенное слово дает почву для слухов и сплетен. Вскоре соседи начинают делить его вещи, а близкие переживают за его судьбу, хотя сам Коля ещё никуда не уехал. Эта непростая ситуация, наполненная смехом и слезами, показывает, как легко маленькая фраза может перевернуть жизнь.

Комедия абсурда

На сцене происходят резкие переходы — от комического до трагичного. Зрители станут свидетелями нелепых ситуаций, где жизнь становится громче и быстрее. Среди смеха и слез можно уловить глубину, за которой скрывается знакомая всем тема: как человек может быть незаметен, и его «исчезновение» порой кажется более логичным, чем присутствие.

Поэзия Бориса Рыжего

Спектакль также включает в себя стихотворение Бориса Рыжего, что добавляет поэтической глубины и нюансов в характер рассказа. Это делает постановку особенно актуальной и резонирующей с каждым, кто когда-либо чувствовал себя не на своем месте.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории о незаметности и значимости слов. Приходите в Театр Олега Табакова, чтобы увидеть, как одна фраза меняет всё.

Режиссер
Владислав Миллер
Владислав Миллер
В ролях
Яна Сексте
Яна Сексте
Наталья Качалова
Наталья Качалова
Алексей Усольцев
Алексей Усольцев
Егор Манаков
Александр Кузьмин
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