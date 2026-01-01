Премьера спектакля «Звездный час по местному времени»

Театр Олега Табакова представляет новый спектакль, который способен заставить зрителей задуматься о хрупкости человеческой жизни и значимости слов. «Уезжаю я…» – фраза, незначительная на первый взгляд, запускает цепь событий в маленьком провинциальном городке.

Главный герой, Коля, произносит это предложение в порыве эмоций. Но в закрытом мире городка одно вскользь брошенное слово дает почву для слухов и сплетен. Вскоре соседи начинают делить его вещи, а близкие переживают за его судьбу, хотя сам Коля ещё никуда не уехал. Эта непростая ситуация, наполненная смехом и слезами, показывает, как легко маленькая фраза может перевернуть жизнь.

Комедия абсурда

На сцене происходят резкие переходы — от комического до трагичного. Зрители станут свидетелями нелепых ситуаций, где жизнь становится громче и быстрее. Среди смеха и слез можно уловить глубину, за которой скрывается знакомая всем тема: как человек может быть незаметен, и его «исчезновение» порой кажется более логичным, чем присутствие.

Поэзия Бориса Рыжего

Спектакль также включает в себя стихотворение Бориса Рыжего, что добавляет поэтической глубины и нюансов в характер рассказа. Это делает постановку особенно актуальной и резонирующей с каждым, кто когда-либо чувствовал себя не на своем месте.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории о незаметности и значимости слов. Приходите в Театр Олега Табакова, чтобы увидеть, как одна фраза меняет всё.