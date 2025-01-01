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Звездные войны. Органное шоу
Киноафиша Звездные войны. Органное шоу

Звездные войны. Органное шоу

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка Звездных войн в Планетарии 1

Под куполом Планетария 1 зрителей ждет незабываемое музыкальное путешествие в мир одной из самых культовых саг — Star Wars. В этот вечер прозвучат легендарные мелодии Джорджа Лукаса, которые стали гимном нескольких поколений.

Эффект полного погружения

Орган и полнокупольная графика создадут уникальную атмосферу. Зрители смогут насладиться виртуозным исполнением на Короле Инструментов, которое в сочетании с космическими пейзажами на самом большом проекционном куполе в мире обеспечит эффект полного погружения в мир Звездных войн.

Ностальгия и волшебство

Приглашаем вас отдаться ностальгическим чувствам и окунуться в атмосферу любимой вселенной. Это событие станет настоящим праздником для всех фанатов и любителей музыки!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
22:30 от 2000 ₽

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