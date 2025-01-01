Звездные войны. Органное шоу

Музыка Звездных войн в Планетарии 1

Под куполом Планетария 1 зрителей ждет незабываемое музыкальное путешествие в мир одной из самых культовых саг — Star Wars. В этот вечер прозвучат легендарные мелодии Джорджа Лукаса, которые стали гимном нескольких поколений.

Эффект полного погружения

Орган и полнокупольная графика создадут уникальную атмосферу. Зрители смогут насладиться виртуозным исполнением на Короле Инструментов, которое в сочетании с космическими пейзажами на самом большом проекционном куполе в мире обеспечит эффект полного погружения в мир Звездных войн.

Ностальгия и волшебство

Приглашаем вас отдаться ностальгическим чувствам и окунуться в атмосферу любимой вселенной. Это событие станет настоящим праздником для всех фанатов и любителей музыки!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Билеты уже в продаже!