Погружение в загадки звездного неба на лекции в Планетарии

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает детей и взрослых на сеанс «Звёздное небо зимы» в зале «Астрономия». Это уникальная возможность для всех желающих узнать больше о зимнем звездном небе.

О чем спектакль?

На этом сеансе вы сможете увидеть, какие звёзды сияют на небосклоне в зимний период. Какие созвездия можно наблюдать в это время года? Как самим отыскать их на ночном небе? Все эти вопросы будут освещены во время показа.

Познавательный мастер-класс

Для тех, кто хочет углубить свои знания о звёздном небе, планетарий предлагает познавательный мастер-класс по работе с подвижной картой звёздного неба. Участники смогут научиться определять вид звёздного неба в любой момент времени любого дня года. Также вы узнаете, как находить на небе яркие созвездия и ориентироваться по звёздному небу на местности.

Важно знать

Обратите внимание: количество мест ограничено, не упустите шанс стать частью этого увлекательного опыта!