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Звездное небо осени
Киноафиша Звездное небо осени

Звездное небо осени

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Звездное небо осени: лекция в Нижегородском планетарии

Приглашаем вас на увлекательную лекцию в Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко, где вы сможете окунуться в мир астрономии и узнать о загадках осеннего ночного неба.

Что вас ждет на лекции?

В программе лекции будут рассмотрены следующие вопросы:

  • «Какие звезды сияют на небосклоне в осеннее время года?»
  • «Какие созвездия можно наблюдать?»
  • «Как самим отыскать их на ночном небе?»

Уникальные возможности планетария

Сеанс пройдет под куполом малого зала «Астрономия», оснащенного современным оборудованием. Это позволяет наглядно и реалистично демонстрировать звезды и созвездия, о которых пойдет речь в программе.

Безопасность и комфорт

Обратите внимание, что лекции проводятся для небольших групп численностью не более 15 человек. Это делается для обеспечения максимального комфорта и соблюдения всех мер предосторожности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Дополнительную информацию о правилах посещения можно найти на стойке информации и на сайте планетария.

Не упустите возможность узнать больше о звездах и насладиться волшебством осеннего неба!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 2 сентября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
18:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 9 сентября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
18:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 16 сентября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
18:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 30 сентября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
18:00 от 300 ₽

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