Приглашаем вас на увлекательную лекцию в Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко, где вы сможете окунуться в мир астрономии и узнать о загадках осеннего ночного неба.
В программе лекции будут рассмотрены следующие вопросы:
Сеанс пройдет под куполом малого зала «Астрономия», оснащенного современным оборудованием. Это позволяет наглядно и реалистично демонстрировать звезды и созвездия, о которых пойдет речь в программе.
Обратите внимание, что лекции проводятся для небольших групп численностью не более 15 человек. Это делается для обеспечения максимального комфорта и соблюдения всех мер предосторожности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Дополнительную информацию о правилах посещения можно найти на стойке информации и на сайте планетария.
Не упустите возможность узнать больше о звездах и насладиться волшебством осеннего неба!