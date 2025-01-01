Звездное небо осени: лекция в Нижегородском планетарии

Приглашаем вас на увлекательную лекцию в Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко, где вы сможете окунуться в мир астрономии и узнать о загадках осеннего ночного неба.

Что вас ждет на лекции?

В программе лекции будут рассмотрены следующие вопросы:

«Какие звезды сияют на небосклоне в осеннее время года?»

«Какие созвездия можно наблюдать?»

«Как самим отыскать их на ночном небе?»

Уникальные возможности планетария

Сеанс пройдет под куполом малого зала «Астрономия», оснащенного современным оборудованием. Это позволяет наглядно и реалистично демонстрировать звезды и созвездия, о которых пойдет речь в программе.

Безопасность и комфорт

Обратите внимание, что лекции проводятся для небольших групп численностью не более 15 человек. Это делается для обеспечения максимального комфорта и соблюдения всех мер предосторожности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Дополнительную информацию о правилах посещения можно найти на стойке информации и на сайте планетария.

Не упустите возможность узнать больше о звездах и насладиться волшебством осеннего неба!