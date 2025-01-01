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Звездное небо лета
Киноафиша Звездное небо лета

Звездное небо лета

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Загляните в безмолвие космоса: лекция «Звёздное небо лета» в Нижегородском планетарии

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает вас в зал «Астрономия» на увлекательный сеанс «Звёздное небо лета». Это уникальная возможность погрузиться в мир астрономии и узнать больше о ночном небе в летние месяцы.

Что вас ждет на сеансе?

Вы сможете узнать, какие звёзды сияют на небосклоне в это время года, а также какие созвездия можно наблюдать. Программа рассчитана на то, чтобы научить вас находить яркие звёзды и ориентироваться по звёздному небу. Камерная обстановка зала «Астрономия» и полная темнота во время сеанса создают идеальные условия для этого.

Летние ночи под звёздами

Безоблачные летние ночи за городом подарят вам возможность не только любоваться красотой сверкающих звёзд, но и рассматривать уже знакомые очертания прекрасных созвездий. Откройте для себя тайны вселенной и научитесь различать звёзды, которые освещают ночное небо.

Важно знать

Обратите внимание, что количество мест на сеанс ограничено. Также помните, что дети до 12 лет допускаются в зал только в сопровождении взрослого. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого астрономического опыта!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 5 августа
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
18:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
18:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
18:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
18:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
21 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
27 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат»
20 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
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