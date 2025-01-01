Загляните в безмолвие космоса: лекция «Звёздное небо лета» в Нижегородском планетарии

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает вас в зал «Астрономия» на увлекательный сеанс «Звёздное небо лета». Это уникальная возможность погрузиться в мир астрономии и узнать больше о ночном небе в летние месяцы.

Что вас ждет на сеансе?

Вы сможете узнать, какие звёзды сияют на небосклоне в это время года, а также какие созвездия можно наблюдать. Программа рассчитана на то, чтобы научить вас находить яркие звёзды и ориентироваться по звёздному небу. Камерная обстановка зала «Астрономия» и полная темнота во время сеанса создают идеальные условия для этого.

Летние ночи под звёздами

Безоблачные летние ночи за городом подарят вам возможность не только любоваться красотой сверкающих звёзд, но и рассматривать уже знакомые очертания прекрасных созвездий. Откройте для себя тайны вселенной и научитесь различать звёзды, которые освещают ночное небо.

Важно знать

Обратите внимание, что количество мест на сеанс ограничено. Также помните, что дети до 12 лет допускаются в зал только в сопровождении взрослого. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого астрономического опыта!