Звездная Лира Орфея
Билеты от 1000₽
0+
О выставке

Лекционная программа для детей в московском Планетарии

Звездочет и Сверчок приглашают маленьких зрителей на увлекательный спектакль, посвященный ночному небу. Они расскажут о самых ярких созвездиях, доступных для наблюдения летом, таких как Лебедь, Лира, Орел и Дельфин. Эти образы пришли к нам из древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике, добавляя волшебства в каждое мгновение!

Во время спектакля дети научатся находить звезды, составляющие Летний Треугольник — Вега, Денеб и Альтаир. Рассматривая созвездие Лебедя через телескоп, юные астрономы смогут увидеть Альбирео, одну из самых красивых звезд в летнем небе.

Звездочет также поделится знаниями о нашей галактике и местах, где находится Солнце. Он раскроет загадку звездопадов, что вызовет восторг и удивление у юных участников. В честь всех этих открытий ребята создадут свой оркестр и исполнят веселую музыку, добавляя яркие эмоции в атмосферу спектакля.

Май
Июнь
31 мая воскресенье
15:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 1000 ₽
7 июня воскресенье
15:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 1000 ₽

