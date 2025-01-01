Меню
Звезда Рождества
Билеты от 2350₽
Киноафиша Звезда Рождества

Спектакль Звезда Рождества

6+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 2350₽

О спектакле

Звезда Рождества: сказание о волшебной ночи

Спектакль «Звезда Рождества» рассказывает о чудесном событии, которое произошло в ночь Рождества. В нем представлены волхвы, следящие за путеводной звездой, пастухи, услышавшие ангельское посвящение, и все эти разные личности встречаются у скромных яслей в Вифлееме.

Ожидания от спектакля

Каждый элемент постановки гармонично дополняет друг друга, создавая волшебную атмосферу праздника. Зрителей ждет:

Погружение в традицию

Спектакль бережно воспроизводит атмосферу православного Рождества. Центральным элементом станет вертеп — миниатюрный кукольный театр, где происходит главное событие. Живое исполнение старинных рождественских песен и колядок поможет создать теплое и праздничное настроение.

Поэзия и образность

Текст Бориса Пастернака, наполненный яркими метафорами и глубокими чувствами, станет доступным и понятным для детей. Поэзия отражается в визуальных образах: движущиеся звезды, танцующие тени и волшебные превращения.

Интерактивность спектакля

Спектакль предлагает зрителям активное участие. Юные гости и их родители смогут принять участие в общем пении и стать частью этой светлой истории.

Для всех возрастов

Спектакль подходит для семейного просмотра. Самые маленькие зрители (3+) будут с увлечением следить за куклами, светом и музыкой. Дети постарше смогут уловить сюжетную линию и философские глубины текста. А взрослые оценят эстетику и бережную передачу духовного смысла праздника.

«Звезда Рождества» — это не просто спектакль, а уютное семейное приключение, которое напоминает о главном: чуде, надежде, доброте и свете, который загорается в сердце каждого.

Режиссер-постановщик: Наталия Степаненко
Художник-постановщик: Виктория Корниецкая
Композитор: Андрей Степаненко

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
16:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 2350 ₽
18:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 2350 ₽
21 декабря воскресенье
16:00
Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт Москва, Кочновский пр., 4, корп. 1
от 2350 ₽
17:30
Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт Москва, Кочновский пр., 4, корп. 1
от 2350 ₽
27 декабря суббота
17:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 2350 ₽
18:30
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 2350 ₽
7 января среда
11:00
Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт Москва, Кочновский пр., 4, корп. 1
от 2350 ₽
13:00
Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт Москва, Кочновский пр., 4, корп. 1
от 2350 ₽

