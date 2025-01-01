Звезда родилась!

Концерт памяти Фёдора Ивановича Шаляпина в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

Поет Дмитрий Григорьев (бас), а за фортепиано – Алексей Тимушев. В концерте прозвучат произведения из репертуара знаменитого певца Фёдора Ивановича Шаляпина. Волшебный басовый тембр снова оживит «Заповедные кварталы», так же, как когда-то звучал шаляпинский голос с балкона одного из здешних домов, что дало старт нашему фестивалю.

Дмитрий Григорьев: успешная карьера

Дмитрий Григорьев является солистом Государственного академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Родился он в Нижнем Новгороде (тогда – Горьком) и профессионально заниматься вокалом начал в 2013 году. У Дмитрия есть уникальный опыт обучения у таких мэтров, как Сергей Москальков и Александр Ведерников. Также он закрепил свои навыки в Российской академии музыки им. Гнесиных.

В 2015 году Григорьев исполнил сольную партию в «Патетической оратории» Свиридова на сцене Большого театра России с дирижером Александром Ведерниковым. Дмитрий стал стипендиатом Программы Аткинс в Мариинском театре и принимал участие в гастролях театра в Южной Америке. Он - лауреат ХV Международного конкурса им. П.И. Чайковского (Москва, 2015, IV премия) и ряда других российских конкурсов.

В репертуаре Дмитрия входят партии Дона Бартоло («Свадьба Фигаро»), Лепорелло и Командора («Дон Жуан»), Феррандо («Трубадур») и многие другие.

Алексей Тимушев: мастер своего дела

Алексей Тимушев – солист Нижегородской Государственной академической филармонии. Он представил более 40 программ на сцене Филармонии, в том числе сольные выступления, концерты с оркестром и в составе камерных ансамблей.

Алексей – лауреат всероссийских и международных конкурсов, а также премии губернатора Нижегородской области. Его концерты проходят в известных концертных залах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Кирова и Калининграда. В качестве концертмейстера он работал с солистами Большого, Мариинского и Михайловского театров.

Не упустите возможность насладиться мощным вокалом и великолепной музыкой на этом незабываемом концерте!