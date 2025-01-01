Спектакль Звезда по пути в Вифлеем

«Рождественский вертеп»: чудо на сцене

На ваших глазах произойдет настоящее чудо: загорится путеводная звезда, и родится младенец Иисус, которому мудрые волхвы принесут свои дары. Этот спектакль, полный света, жизни и праздника, был создан молодыми артистами Театра Образцова – Максимом Кустовым и Екатериной Малетиной, в сотрудничестве с художником Анастасией Подпориной.

Новая интерпретация классической истории

Известная история Рождества рассказана по-новому, современным художественным языком, который понятен как детям, так и взрослым. Спектакль погружает зрителей в атмосферу волшебства и торжества, наполняя сердца радостью и надеждой.

Традиции вертепного представления

Постановка основана на традициях рождественского вертепа – праздничного домашнего представления для самых близких. Чтобы почувствовать волшебство рождественского чуда, не обязательно дожидаться самого праздника. Эта мудрая история актуальна в любое время года, она всегда дарит радость, любовь и красоту, побуждая задуматься о смысле бытия.



Спектакль вошел в лонг-лист Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в 2022 году.