Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Звезда по пути в Вифлеем
Билеты от 800₽
Киноафиша Звезда по пути в Вифлеем

Спектакль Звезда по пути в Вифлеем

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Максим Кустов
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Рождественский вертеп»: чудо на сцене

На ваших глазах произойдет настоящее чудо: загорится путеводная звезда, и родится младенец Иисус, которому мудрые волхвы принесут свои дары. Этот спектакль, полный света, жизни и праздника, был создан молодыми артистами Театра Образцова – Максимом Кустовым и Екатериной Малетиной, в сотрудничестве с художником Анастасией Подпориной.

Новая интерпретация классической истории
Известная история Рождества рассказана по-новому, современным художественным языком, который понятен как детям, так и взрослым. Спектакль погружает зрителей в атмосферу волшебства и торжества, наполняя сердца радостью и надеждой.

Традиции вертепного представления
Постановка основана на традициях рождественского вертепа – праздничного домашнего представления для самых близких. Чтобы почувствовать волшебство рождественского чуда, не обязательно дожидаться самого праздника. Эта мудрая история актуальна в любое время года, она всегда дарит радость, любовь и красоту, побуждая задуматься о смысле бытия.


Спектакль вошел в лонг-лист Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в 2022 году.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
15:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

22'07
18+
Иммерсивный
22'07
20 сентября в 17:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
5 октября в 13:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2000 ₽
12+
Сертификат
8 октября в 12:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше