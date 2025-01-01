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Зверский детектив
Киноафиша Зверский детектив

Спектакль Зверский детектив

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль — детский детектив

 

О чём спектакль?

В далёком Дальнем Лесу страсти кипят даже в полицейском участке! Молодой и горячий сотрудник лесной полиции, по имени Барсукот, полон решимости. Ему наскучили мелкие правонарушения, и он жаждет раскрыть по-настоящему сложное преступление. Но преступления — не только дело смелости, но и холодного расчёта. На помощь молодому детективу всегда готов прийти его опытный наставник — старший Барсук полиции. Настоящий профессионал, он не только помогает справляться с наплывом эмоций, но и учит, как правильно разгадывать запутанные дела.

Интрига расследования

Зрителей ждёт увлекательное и остроумное расследование, где все участники — лесные звери. Пропажа зайца — это не просто случай, а настоящая головоломка! Следы запутаны, улики исчезли, а подозреваемые всё время сбивают с толку. Однако "зверская" логика и интуиция помогут раскрыть это дело.

Почему стоит пойти на спектакль?

  • Увлекательный сюжет: Это не просто детектив, а история, в которой есть и юмор, и захватывающие повороты.
  • Яркие персонажи: Куклы – забавные и яркие персонажи, которые захватят внимание маленьких зрителей.
  • Полезные уроки: Спектакль учит важности дружбы, мудрости старших и умению сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

Приходите всей семьёй на спектакль "Зверский детектив" и попробуйте разгадать тайну вместе с лесными сыщиками!

Режиссер
Екатерина Ложкина-Белевич
В ролях
Семен Мруз
Михаил Шеломенцев
Егор Строков
Михаил Хлюнев
Юлия Иванова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
13:00 от 1600 ₽ 17:00 от 1600 ₽

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