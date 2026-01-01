Спектакль Зверский детектив

Оповещения от Киноафиши
Зверский детектив
Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по роману Анны Старобинец «Зверский детектив»

В Центре культурного развития (г. Минусинск) состоится захватывающий детектив для всей семьи. Спектакль переносит зрителей в тихое мирное место, где животные живут в гармонии и не совершают преступлений. Однако, скука на службе опытного сыщика Барсука и его юного помощника Барсукота быстро сменяется на нечто более увлекательное — разгадывание тайны, которую они были не готовы увидеть!

Неожиданные повороты сюжета

В Дальнем Лесу, где самое страшное преступление — кража кедровой шишки, происходит нечто нелепое. Вот-вот сыщики успели задремать, как случается дерзкое, коварное, неслыханное преступление! Запутанная история потребует от них проявления барсучьей чуйки и острого ума.

Мудрые герои и их проблемы

Режиссер Ася Малеванова отмечает: «Что может быть увлекательнее детектива? Это не просто детектив в традиционном понимании, а история, развивающаяся в сказочном лесу. Наши герои — звери, но их проблемы так же знакомы людям. Кто-то устал и мечтает о заслуженном отдыхе, другой хочет расширить свое жилище, третий задается важными вопросами. А кто-то выбирает правду, даже ценой своей жизни».

Общение с молодым зрителем

Спектакль позволяет разговаривать с детьми о взрослых темах на доступном и увлекательном языке. Публика увидит на сцене не только барсуков и волков, но и множество других лесных обитателей: сычи, жуки, зайцы и ежи. Это захватывающее расследование не оставит никого равнодушным!

Апрель
26 апреля воскресенье
11:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 100 ₽

