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Зверский детектив. Право хищника
Билеты от 1600₽
Киноафиша Зверский детектив. Право хищника

Спектакль Зверский детектив. Право хищника

Постановка
Домик Фанни Белл 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам книги «Право хищника» литературной серии «Зверский детектив» Анны Старобинец

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, основанный на книге Анны Старобинец из литературной серии «Зверский детектив». В центре событий — мирная жизнь обитателей Дальнего Леса, которая вновь оказывается под угрозой.

Сюжет

Все начинается с того, что хитрая лиса утащила курицу из курятника. Но не стоит отчаиваться! Возможно, курицу все же удастся спасти, и жизнь в лесу вернется в своё привычное русло. Какова же правда о судьбе кур? Какой секрет раскроет Кура-четыре? Что узнает Скворченок на кухне у Нины Палны? Эти и многие другие загадки предстоит разгадать Старшему Барсуку и его верному напарнику Барсукоту.

Задачи детективов

Старший Барсук полиции и его напарник Барсукот готовы сразиться с трудностями ради мирного соседства Дальнего Леса и села Охотки. Их ждет множество приключений и неожиданных поворотов, которые заставят зрителей переживать за судьбы героев.

Интересные факты

  • Книга «Право хищника» была написана Анной Старобинец и стала популярной среди юных читателей благодаря увлекательному сюжету и ярким персонажам.
  • Спектакль обещает быть не только захватывающим, но и поучительным, поднимая темы дружбы, преданности и взаимопомощи.

Не упустите возможность насладиться этой удивительной историей на сцене! Ожидаем вас на спектакле, который подарит незабываемые эмоции и заставит задуматься о важности соседства в нашем мире.

Режиссер
Данила Рассомахин
Данила Рассомахин
В ролях
Павел Рассомахин
Павел Рассомахин
Юлия Рассомахина
Борис Перцель

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
17:00 от 1600 ₽
24 августа
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11:00 от 1600 ₽

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