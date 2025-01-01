Спектакль Зверский детектив. Право хищника

Спектакль по мотивам книги «Право хищника» литературной серии «Зверский детектив» Анны Старобинец

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, основанный на книге Анны Старобинец из литературной серии «Зверский детектив». В центре событий — мирная жизнь обитателей Дальнего Леса, которая вновь оказывается под угрозой.

Сюжет

Все начинается с того, что хитрая лиса утащила курицу из курятника. Но не стоит отчаиваться! Возможно, курицу все же удастся спасти, и жизнь в лесу вернется в своё привычное русло. Какова же правда о судьбе кур? Какой секрет раскроет Кура-четыре? Что узнает Скворченок на кухне у Нины Палны? Эти и многие другие загадки предстоит разгадать Старшему Барсуку и его верному напарнику Барсукоту.

Задачи детективов

Старший Барсук полиции и его напарник Барсукот готовы сразиться с трудностями ради мирного соседства Дальнего Леса и села Охотки. Их ждет множество приключений и неожиданных поворотов, которые заставят зрителей переживать за судьбы героев.

Интересные факты

Книга «Право хищника» была написана Анной Старобинец и стала популярной среди юных читателей благодаря увлекательному сюжету и ярким персонажам.

Спектакль обещает быть не только захватывающим, но и поучительным, поднимая темы дружбы, преданности и взаимопомощи.

Не упустите возможность насладиться этой удивительной историей на сцене! Ожидаем вас на спектакле, который подарит незабываемые эмоции и заставит задуматься о важности соседства в нашем мире.