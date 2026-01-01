Спектакль «Звериные истории» от театра-студии «Дийдор»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» с гордостью представляет спектакль Государственного Молодёжного экспериментального театра-студии «Дийдор» из Ташкента, Республика Узбекистан. Режиссёр постановки — Бобур Юлдашев. Этот спектакль основан на произведениях американского драматурга Дона Нигро, который является автором более 400 пьес, пользующихся популярностью по всему миру благодаря своей оригинальности и доступности.

Сюжет

Спектакль «Звериные истории» представляет собой сборник из 11 трагикомических пьес. Актёры, перевоплощаясь в животных, рассказывают о современных людях и их переживаниях. Действие происходит в стенах психиатрической больницы, где герои ведут монологи, рассказывая о своем внутреннем мире.

Среди персонажей выделяются одинокий утконос, бунтующая летучая мышь и говорящие попугаи. Эти образы позволят зрителю найти ключ к пониманию себя и своих истинных желаний. Однако эта история не о болезни, а о притче об исцелении, где герои обретают целостность. Даже внутренние «звери» порой становятся для людей источником спасения.

Спектакль будет особенно интересен тем, кто увлекается психологическими метафорами и стремится к поиску внутренней гармонии.