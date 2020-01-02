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Звериные истории «Браво»
Киноафиша Звериные истории «Браво»

Спектакль Звериные истории «Браво»

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Дона Нигро на сцене театра на Фонтанке

Молодёжный театр на Фонтанке впервые представляет пьесу «Звериные истории» Дона Нигро, одного из ярчайших драматургов современности. В США и Европе его произведения давно завоевали сцену, а в России имя Нигро только начинает звучать.

Семён Спивак, режиссёр постановки, отмечает:

«Трагикомедия — наш любимый жанр, но такой сложной пьесы я ещё не ставил. Драматург, выбрав героями животных, создал тонкую и откровенную метафору человеческих отношений. Это спектакль о наших страхах, искушениях, одиночестве, а главное — о том, как важно беречь друг друга».

О пьесе

«Звериные истории» состоят из одиннадцати коротких пьес — трогательных, философских и ироничных. Герои — утконосы, мыши, кошки, бурундуки, индюшки и другие животные — проживают свои маленькие трагикомедии на заброшенном пляже. Это место, опустевшее с концом лета, становится символом одиночества и размышлений о судьбе.

Смешанные чувства — горечь и ирония, жалость и насмешка, любовь и сомнение — переплетаются в пьесе. Драматургия Нигро помогает зрителю взглянуть на себя через призму этих историй, наполненных глубоким смыслом и тонким юмором.

Режиссёрская задумка

Уникальность спектакля в том, что он создан в двух версиях — «Браво» и «Бис». Обе группы актёров по-разному трактуют пять из десяти историй, сохраняя при этом оригинальный текст. По словам Спивака, такое решение делает постановку многогранной, даёт зрителю возможность увидеть мир с разных сторон.

«Это два абсолютно разных спектакля. Чтобы оценить всё богатство пьесы, стоит посмотреть оба варианта», — подчёркивает режиссёр.

Почему стоит посмотреть

  • Животные и люди: Драматург, через образы животных, показывает человеческие слабости, надежды и страхи.
  • Эмоциональная глубина: В каждой истории есть место для смеха и грусти, что создаёт идеальный баланс между серьёзностью и лёгкостью.
  • Актёрское мастерство: Пьеса даёт широкие возможности для импровизации, что делает каждую сцену неповторимой.

«Звериные истории» — это спектакль, который заставляет задуматься о человечности, о том, как важно быть внимательнее к окружающим. Не пропустите возможность увидеть одну из самых необычных постановок Молодёжного театра на Фонтанке!

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Ярослав Соколов
Константин Дунаевский
Алиса Варова
Сергей Яценюк
Ирина Полянская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 600 ₽

Фотографии

Звериные истории «Браво»

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