Спектакль Звериные истории «Браво»

Спектакль по пьесе Дона Нигро на сцене театра на Фонтанке

Молодёжный театр на Фонтанке впервые представляет пьесу «Звериные истории» Дона Нигро, одного из ярчайших драматургов современности. В США и Европе его произведения давно завоевали сцену, а в России имя Нигро только начинает звучать.

Семён Спивак, режиссёр постановки, отмечает:

«Трагикомедия — наш любимый жанр, но такой сложной пьесы я ещё не ставил. Драматург, выбрав героями животных, создал тонкую и откровенную метафору человеческих отношений. Это спектакль о наших страхах, искушениях, одиночестве, а главное — о том, как важно беречь друг друга».

О пьесе

«Звериные истории» состоят из одиннадцати коротких пьес — трогательных, философских и ироничных. Герои — утконосы, мыши, кошки, бурундуки, индюшки и другие животные — проживают свои маленькие трагикомедии на заброшенном пляже. Это место, опустевшее с концом лета, становится символом одиночества и размышлений о судьбе.

Смешанные чувства — горечь и ирония, жалость и насмешка, любовь и сомнение — переплетаются в пьесе. Драматургия Нигро помогает зрителю взглянуть на себя через призму этих историй, наполненных глубоким смыслом и тонким юмором.

Режиссёрская задумка

Уникальность спектакля в том, что он создан в двух версиях — «Браво» и «Бис». Обе группы актёров по-разному трактуют пять из десяти историй, сохраняя при этом оригинальный текст. По словам Спивака, такое решение делает постановку многогранной, даёт зрителю возможность увидеть мир с разных сторон.

«Это два абсолютно разных спектакля. Чтобы оценить всё богатство пьесы, стоит посмотреть оба варианта», — подчёркивает режиссёр.

Почему стоит посмотреть

Животные и люди : Драматург, через образы животных, показывает человеческие слабости, надежды и страхи.

: Драматург, через образы животных, показывает человеческие слабости, надежды и страхи. Эмоциональная глубина : В каждой истории есть место для смеха и грусти, что создаёт идеальный баланс между серьёзностью и лёгкостью.

: В каждой истории есть место для смеха и грусти, что создаёт идеальный баланс между серьёзностью и лёгкостью. Актёрское мастерство: Пьеса даёт широкие возможности для импровизации, что делает каждую сцену неповторимой.

«Звериные истории» — это спектакль, который заставляет задуматься о человечности, о том, как важно быть внимательнее к окружающим. Не пропустите возможность увидеть одну из самых необычных постановок Молодёжного театра на Фонтанке!