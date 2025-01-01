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Звери
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Звери

Герои романтического поп-рока нулевых 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Звери» — событие, которое нельзя пропустить!

Больше 20 лет на сцене, десятки хитов и сотни тысяч поклонников — группа «Звери» уже давно стала классикой отечественной музыки. Их песни, такие как «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче» и «Просто такая сильная любовь», знакомы каждому из нас. Эти мелодии стали неотъемлемой частью нашей жизни, на них впервые влюблялись, танцевали на своих первых дискотеках и продолжают вдохновлять новые поколения.

Группа, преодолевающая время

Неудивительно, что «Звери» проходят сквозь поколения. Их музыка продолжает звучать в эфире радиостанций, а концерты собирают полные залы. Каждый поклонник группы найдет в их репертуаре что-то близкое и родное. Музыка «Зверей» — это не просто песни, это целая эпоха, которая остается актуальной и сегодня.

Не упустите возможность

Пропустить этот концерт просто нельзя! Уникальная атмосфера живого выступления, возможность услышать любимые хиты в исполнении оригинального состава — все это сделает вечер незабываемым. Подготовьтесь к новому музыкальному путешествию с «Зверями», которое оставит только положительные эмоции!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 4 августа
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
20:00 от 2000 ₽

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